Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mücahit Birinci için mütalaa açıklandı

        Mücahit Birinci için mütalaa açıklandı

        Avukat Mücahit Birinci'nin, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki'ye, 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılacağına dair vaatte bulunduğu iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Birinci'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 15:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mücahit Birinci için mütalaa açıklandı

        Avukat Mücahit Birinci'nin, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan iş adamı Murat Kapki'ye 2 milyon dolar ücret karşılığında serbest bırakılacağına dair vaatte bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

        KAPKİ ŞİKAYETİNİN SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

        İHA'da yer alan habere göre İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mücahit Birinci ile İBB davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan bu dosyanın ise müştekisi olan Murat Kapki hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Kapki, Birinci hakkındaki şikayetinin devam ettiğini söyledi.

        Kapki, Birinci'nin cezaevindeyken kendisini ziyaret ettiğini, önüne koyduğu metni imzalaması ve metindeki iddiaları ifade olarak anlatması halinde tahliye edilebileceğini söylediğini, bu iş karşılığında kendisinden 2 milyon dolar istendiğini iddia etti. Birinci'nin ısrarlı olduğunu öne süren Kapki, "Ben zaten bu ifadeyi verecek olsam sana neden 2 milyon dolar vereyim?" dediğini duruşmada anlattı.

        REKLAM

        Kapki, Birinci'nin avukatlık mesleğini yürütmek amacıyla değil, önüne koyduğu metni imzalatmak ve karşılığında para almak amacıyla hareket ettiğini düşündüğünü belirterek şikayetçi olduğunu duruşmada aktardı.

        Kapki, beyanı sırasında Birinci'ye, "Ben burada en ufak yalan konuşuyorsam üç evladım var, ölüsünü öpeyim" dedi. Birinci ise bunun üzerine, "Allah evlatlarını sana bağışlasın, öyle deme" yanıtını verdi. Kapki, Birinci'ye yönelik "Biraz şerefi, namusu varsa o da doğruları anlatır" ifadesini de kullandı.

        Mücahit Birinci ise avukatlık faaliyeti kapsamında yaptığı işlemlerin suç olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak, avukatın dosya veya belgeler üzerinden müvekkiliyle görüşmesinin ve vekaletname kapsamında cezaevi ziyareti gerçekleştirmesinin suç sayılamayacağını söyledi.

        REKLAM

        2 YILA KADAR CEZA TALEP EDİLDİ

        Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Birinci'nin üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Birinci ise mütalaaya karşı, "Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!

        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki zincir marketin kasap reyonundaki dolaba giren bir kedinin, paketini açıp eti yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, markete 52 bin 800 TL de ceza uyguladı (DHA)

        #ibb
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi