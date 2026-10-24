Grizu patlamasında 3 gözaltı kararı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamayla ilgili işletme müdürü, iş güvenliği uzmanı ve maden mühendisi hakkında gözaltı talimatı verildi
Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:20 Güncelleme:
Zonguldak'ta dün sabah Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel maden ocağında meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin adli soruşturma devam ediyor.
3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında işletme müdürü M.S.D., İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. hakkında şüpheli sıfatıyla gözaltı talimatı verildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
3 şüpheli ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince gözaltına alındı.
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