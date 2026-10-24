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        Haberler Gündem 3. Sayfa Grizu patlamasında 3 gözaltı kararı

        Grizu patlamasında 3 gözaltı kararı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamayla ilgili işletme müdürü, iş güvenliği uzmanı ve maden mühendisi hakkında gözaltı talimatı verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        Grizu patlamasında 3 gözaltı kararı

        Zonguldak'ta dün sabah Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel maden ocağında meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin adli soruşturma devam ediyor.

        3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        İHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında işletme müdürü M.S.D., İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. hakkında şüpheli sıfatıyla gözaltı talimatı verildi.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        3 şüpheli ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince gözaltına alındı.

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