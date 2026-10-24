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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

        Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

        İstanbul Bağcılar'da, hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

        İstanbul kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da, hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı bir zincirleme yaşandı.

        DHA'daki habere göre yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.

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