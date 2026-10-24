Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var
İstanbul Bağcılar'da, hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.
Giriş: 24 Ekim 2026 - 09:52 Güncelleme:
İstanbul kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da, hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı bir zincirleme yaşandı.
DHA'daki habere göre yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ