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        İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

        İstanbul Boğazı, geçtiğimiz ağustos ayında dron saldırısına uğrayan Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankeri AK ANA'nın geçişi nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Geminin geçiş anları ise havadan görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

        Geçtiğimiz ağustos ayının sonlarında AK ANA isimli tankerde, uğradığı dron saldırısı nedeniyle navigasyon köprüsü ciddi şekilde zarar görmüş ve saldırı sonrasında yangın çıkmıştı.

        İHA'daki habere göre saldırı sırasında gemide 22 Hindistanlı ve en az bir Filipinli mürettebat olmak üzere çok uluslu bir ekibin görev yaptığı, yaşanan olay sonrasında tüm gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

        Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankeri, alınan güvenlik önlemleri arasında bugün İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Toplam uzunluğu 175.9 metre ve genişliği 31,03 metre olan dev tankere Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Nazım Tur römorkörleri ile Kiyem3 botu eşlik etti.

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        Boğaz bu sırada gemi trafiğine kapatılırken, dev tankerin Boğazdan geçişi dron ile havadan görüntülendi.

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