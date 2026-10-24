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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıgül'ün korumasına 'adli kontrol' kararı

        Sarıgül'ün korumasına 'adli kontrol' kararı

        İstanbul'da, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 2 kişi ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 12:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sarıgül'ün korumasına 'adli kontrol' kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

        DHA'daki habere göre soruşturma kapsamında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1.5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

        SARIGÜL'ÜN KORUMASI SERBEST BIRAKILDI

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işleminin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklanırken Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ise 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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