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        Haberler Gündem 3. Sayfa Müslüm 25 yaşındaydı... Balık tutarken göle düştü, cansız bedeni bulundu

        Müslüm 25 yaşındaydı... Balık tutarken göle düştü, cansız bedeni bulundu

        Adana'nın Çukurova ilçesinde balık tuttuğu sırada Seyhan Baraj Gölü'ne düşen 25 yaşındaki Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Balık tutarken can verdi

        Adana'da balık tuttuğu sırada dengesini kaybettiği iddia edilen Müslüm U. (25), Seyhan Baraj Gölü'ne düşerek boğuldu.

        DHA'daki habere göre olay, dün saat 18.30 sıralarında Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına gelen Müslüm U., iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda çırpınan Müslüm U., ardından gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve su altı polisi sevk edildi. Gölde arama yapan dalgıç polisler, sabah saatlerinde Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı.

        Müslüm U.'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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