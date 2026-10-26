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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... İstanbul'da tuvalete gitmek için alt kata inerken merdivenlerinden düşen 64 yaşındaki Sedat Asabi hayatını kaybetti

        O anlar kamerada... İstanbul'da tuvalete gitmek için alt kata inerken merdivenlerinden düşen 64 yaşındaki Sedat Asabi hayatını kaybetti

        İstanbul Fatih'te bir kıraathanede merdivenlerden düşen 64 yaşındaki Sedat Asabi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tuvalete gitmek için alt kata inerken düştüğü belirtilen Asabi'nin merdivenlerden düşme anları güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Tuvalete giderken merdivenden düşüp öldü

        Fatih'te kıraathanede merdivenlerden inerken düşen Sedat Asabi (64) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi, Asabi’nin tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata indiği sırada düştüğünü söyledi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, Asabi’nin merdivenlerden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre olay; 24 Ekim Cumartesi günü saat 03.23 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanenin üst katında bulunan Sedat Asabi, tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata inmek istedi.

        Merdivenlerden inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden Asabi düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Asabi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        TUVALETE GİTMEK İÇİN ALT KATA İNİYORDU

        Olayla ilgili çalışma başlatan Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kıraathanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, Asabi’nin merdivenlerden ineceği sırada sendeleyerek düştüğü belirlendi.

        İş yeri sahibi polis ekiplerine verdiği ifadede, Asabi’nin kıraathaneye alkollü geldiğini ve burada da alkol içmeye devam ettiğini, tuvalete gitmek için merdivenlerden inerken düştüğünü söyledi.

        MERDİVENLERDEN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, Asabi’nin merdivenlere yöneldiği, ardından dengesini kaybederek düştüğü anlar yer alıyor. Görüntülerde kıraathanede bulunanların Asabi'nin düşmesinin ardından yardımına koştuğu anlar da yer alıyor.

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        Polis olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.

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