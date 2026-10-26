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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak’ta üzerine malzeme devrilen Sözdar Kartal hayatını kaybetti

        Şırnak’ta üzerine malzeme devrilen Sözdar Kartal hayatını kaybetti

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı bölgesindeki petrol arama sahasında üzerine malzeme devrilen taşeron firma işçisi Sözdar Kartal hayatını kaybetti. Kartal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyünde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Üzerine eşya düşen Sözdar kurtarılamadı

        Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı bölgesinde petrol arama sahasında üzerine malzeme devrilen taşeron firma işçisi Sözdar Kartal yaşamını yitirdi.

        ÜZERİNE MALZEME DEVRİLDİ

        DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki bir şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan Sözdar Kartal'ın üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle malzeme devrildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından araçla belirli bir noktaya getirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Kartal'ın yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

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        SORUTURMA BAŞLATILDI

        Kartal’ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyünde toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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