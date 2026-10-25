İletişim Başkanlığı "Sıfır Atıktan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" paneli düzenleyecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 27 Ekim'de "Sıfır Atıktan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" başlıklı panel düzenleyecek. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmalarını yapacağı programda, Türkçe ve İngilizce hazırlanan "İklim Diplomasisi" kitabı da tanıtılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Sıfır Atıktan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" başlıklı panel düzenlenecek ve Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan "İklim Diplomasisi" adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirilecek.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek panel, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin ulusal politika ve uygulamalarını uluslararası iklim diplomasisi çerçevesinde ele almak ve Sıfır Atık yaklaşımından COP süreçlerine uzanan gelişmeleri bütüncül bir perspektifle değerlendirmek amacıyla düzenlenecek.
Panelin açılış konuşmaları, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran tarafından yapılacak.
Panelde, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Sıfır Atık uygulamalarının çevre ve iklim politikalarındaki yeri, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği çalışmaları ile Türkiye'nin uluslararası iklim müzakerelerindeki konumu program kapsamında ele alınacak.
Alanında uzman akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılacağı panelde, uluslararası basın mensuplarının dahil olduğu Çevre ve İklim Medya Programının da finali yapılacak.
Panelde atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun artışıyla görünür hale gelen küresel sıcaklık artışları ve aşırı hava olayları, iklim değişikliğinin ekosistem dengesi, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, sıfır atık çalışmaları gibi konular değerlendirilecek.
Ayrıca oturumda orman alanlarının azalması, habitat kaybı, su baskısı ve gıda sistemlerinin kırılganlığı gibi birbiriyle bağlantılı çevresel sorunlar ile bu küresel krizle mücadelede sınır aşan niteliği nedeniyle hayati önem taşıyan uluslararası iş birliği ve COP31 platformunun iklim politikalarındaki rolü tartışılacak.