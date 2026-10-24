Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer oyumuz düşüyorsa sorumluluk Gazianteplide değil, sorumluluk bizde, hata bizde. Gitmedik, fakirin sofrasına oturmadık, çayını, kahvesini içmedik." dedi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Gaziantep'e gelen Kılıçdaroğlu, Balıklı Parkı'nda esnafı ziyaret ettikten sonra CHP Gaziantep İl Başkanlığına geçti.

Partisinin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla İl Başkanlığında düzenlenen "Cumhuriyet'in Asırlık Çınarı Cumhuriyet Halk Partisinin 103. Yılında 103 Genç Üye Katılım Töreni"ne katılan Kılıçdaroğlu, CHP'li gençlerin tarihlerini iyi bilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

REKLAM

"Atatürkçülük geçmişe takılıp kalmak değildir. Atatürkçülük geleceği inşa etmektir. Geleceği nasıl inşa edeceğiz? Demokrasiyle inşa edeceğiz. Eğer Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandırabilirsek, hukukun üstünlüğünü sağlayabilirsek gerçek anlamda Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmış olacağız. Emeğe ve alın terine önem vereceğiz, çalışmaya önem vereceğiz ama CHP'li gençler bilgili olmak, tarihini bilmek zorundadır. Geçmişi bilmeden geleceği inşa edemezsiniz. Gençlerin temel sorumluluğu geleceği inşa etmek ama onun için de bugünden bilgi sahibi olmaktır, birikim sahibi olmaktır."

Gaziantep'te CHP'nin geçmişte daha yüksek oy oranlarına sahip olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, yaşanan oy kaybına ilişkin özeleştiride bulunarak, "Eğer oyumuz düşüyorsa sorumluluk Gazianteplide değil, sorumluluk bizde, hata bizde. Gitmedik, fakirin sofrasına oturmadık, çayını kahvesini içmedik, oturduk yerimizde krallar gibi 'ey vatandaş bana oy ver' yemezler. Gideceksiniz, sofrasına oturacaksınız, elinizde bir hediye paketi olacak, fakirin sofrasına oturacaksınız derdini dinleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Partililerin vatandaşlarla daha yakın ilişki kurması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de 85 yaşında çalışmak zorunda kalan bir kadının sorunuyla ilgilenilmesi için Kadın Kollarına talimat verdiğini anlatarak, halkın güvenini kazanmanın yolunun ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaktan geçtiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li olmanın zor olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Temiz olacaksınız, kültürlü olacaksınız, birikimli olacaksınız, sorunlara çözüm üreteceksiniz. Bunun için gelişmiş bir zeka ve büyük bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. O nedenle gençlerin bunu bilmesi lazım. Aramıza yeni katılan gençler, benim umudum da bu ülkenin gençleri, gelecek sizsiniz ve geleceği inşa edeceksiniz. Eğer bizden akıl öğrenmek ya da bilgi öğrenmek isterseniz biz size her türlü bilgimizi açarız, kapıları sonuna kadar açarız. Bilgiyi kendi hafızamıza hapsetmiyoruz. Açıklıyoruz bunu ve bize oy verene de, oy vermeyene de açıyoruz. Çünkü doğruyu yapmak istiyoruz. Eleştiri elbette olacak, eleştiri olmazsa tek boyutlu parti büyüyemez. Türkiye'de 103 yıllık başka bir parti yok, dünyada da sayısı azdır, dört veya beş partidir."

REKLAM

Kılıçdaroğlu daha sonra Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ve Gaziantep Ticaret Odasını ziyaret etti, esnafla ve iş insanlarıyla görüştü.