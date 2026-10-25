Kağıthane'de sokakta motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Tolga Derebaşı (28), karnından ve bacağından yaralandı. Ağır yaralı olarak oto yıkamacıya sığınan Derebaşı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, aynı bölgeye yakın bir noktada 3 gün önce de bir taksi şoförünün silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Kağıthane'de sokakta motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Tolga Derebaşı (28), karnından ve bacağından yaralandı. Ağır yaralı olarak oto yıkamacıya sığınan Derebaşı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, aynı bölgeye yakın bir noktada 3 gün önce de bir taksi şoförünün silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, anahtar almak için kaportacıya giden Tolga Derebaşı’na sokakta motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı. Şüpheliler 5- 6 el ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Karnından ve bacağından 2'şer kurşunla yaralanan Derebaşı, oto yıkamacıya sığındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derebaşı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olan Tolga Derebaşı hastanede hayatını kaybetti.

YAŞANAN PANİK KAMERADA

Derebaşı’nın oto yıkamacıdan sedyeyle çıkarılarak ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa götürdüğü ve bu sırada çevredekilerin panik yaşadığı görüldü.

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SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan 2 şüphelinin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

3 GÜN ÖNCE YAKIN BİR NOKTADA TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Diğer yandan, 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında aynı mahallede, olay yerine yakın bir noktada taksi şoförü Eser Aktaş da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Aktaş, eski eşi adına kayıtlı park halindeki aracın şoför koltuğunda oturduğu sırada saldırıya uğramıştı.