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        TSK Heyeti Lazkiye'yi ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılması amacıyla TSK heyeti ve ASFAT temsilcilerinin Lazkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi. İşte açıklamanın detayları...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 15:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TSK Heyeti Lazkiye'yi ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askeri ilişkiler kapsamında Lazkiye'ye ziyaret gerçekleştirildiği duyuruldu.

        DHA'daki habere göre Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasının hedeflendiği ziyarete; İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Erdinç Yetkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümamiral Timur Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ile bakanlığa bağlı kuruluş ASFAT'ın temsilcileri katıldı.

        Ziyaret kapsamında Lazkiye'de incelemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada; gemi bakım, onarım, modernizasyon, yeni gemi inşası, ferdi ve tim eğitimleri ile liman altyapı imkanlarının geliştirilmesi hususlarında mutabakata varıldığı ve bir yol haritası oluşturulduğu kaydedildi.

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