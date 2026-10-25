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        Haberler Gündem Güncel Uluslararası seviyede aranıyordu, İzmir'de yakalandı

        Uluslararası seviyede aranıyordu, İzmir'de yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, Almanya tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha'nın İzmir'de yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 13:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Uluslararası seviyede aranıyordu, yakalandı

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre çalışmalar sonucu Almanya adli makamlarınca ‘Uyuşturucu madde ticareti', 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha'nın İzmir’de yakalandığı belirtildi.

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