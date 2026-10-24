Ümraniye'de sanayi sitesinde balkon çöktü: 3 yaralı
İstanbul Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'nde bir binanın 2'nci katının balkonunda çalışma yapan 3 işçi, balkonun çökmesi sonucu düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı
Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:58 Güncelleme:
Ümraniye'de sanayi sitesindeki bir dükkanın balkonunda çalışma yapıldığı sırada kısmı çökme meydana gelirken, yaralanan 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ümraniye Yamanevler Mahallesi Güven Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 3 katlı oto elektrik dükkanının 2'nci kat balkonunda çalışma yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.
Çöken duvarla birlikte balkonda çalışma yapan 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Polis ekiplerince dükkan çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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