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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

        Van'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

        Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Van-Bitlis kara yolu Balaban Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Hurdaya dönen araçta can verdi

        Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        FECİ KAZA

        İHA'daki habere göre kaza, Van-Bitlis kara yolu üzerinde bulunan Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Van'da bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralanırken, otomobil hurda yığınına döndü.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden vatandaş ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne getirildi.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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