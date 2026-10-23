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        Tekne turuna çıktı, cansız bedeni bulundu!

        Antalya'nın Demre ilçesinde arkadaşları ile birlikte tekne turuna çıkan 45 yaşındaki Mustafa Murat Çiçek'in, açıkta demirledikten sonra teknede olmadığı anlaşıldı. Denizde 4 gün süren arama çalışmalarının ardından Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Tekne turuna çıktı, cansız bedeni bulundu!

        Antalya'nın Demre ilçesine arkadaşları ile birlikte tatil için gelip tekne turuna çıkan 45 yaşındaki adamın, açıkta demirledikten sonra gece saatlerinde teknede olmadığı anlaşıldı

        İHA'nın haberine göre Sahil Güvenlik ekiplerinin 4 gün süren arama çalışmasının ardından, kayıp kişinin cansız bedenine suda ulaşıldı.

        Olay, 18 Ekim tarihinde Demre ilçesi Kekova koyu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Murat Çiçek (45) arkadaş grubu ile birlikte tatil yapmak için İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Çiçek ve beraberindekiler Demre ilçesine gelerek burada kiraladıkları tekne ile 3 günlük tura çıktı.

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        17 Ekim tarihinde Kekova Koyu açıklarına geldiklerinde gece saatlerinde teknedekiler istirahate çekilirken, Çiçek ise iddiaya göre balık tutacağını söyleyerek güvertede kaldı. Arkadaşları sabah uyandıklarında Çiçek'i teknede bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        CANSIZ BEDENİ 4 GÜN SONRA BULUNDU

        İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri teknenin bulunduğu konuma gelerek bölgede arama çalışması başlattı. 4 gün süren arama çalışmalarının ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Mustafa Murat Çiçek'in cansız bedenine dün suda ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkartılarak bota alınan Çiçek'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Murat Çiçek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve savcılık işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

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