Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika YENİ Parti'de Kurultaya doğru: Ön seçim 8 Kasım, tek aday Özgür Özel mi olacak?

        YENİ Parti'de Kurultaya doğru: Ön seçim 8 Kasım, tek aday Özgür Özel mi olacak?

        YENİ Parti 1'nci Olağan Kurultayını 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da gerçekleştirecek. Önümüzdeki hafta peş peşe toplantılar olacak. 27 Ekim salı günü önce il başkanları, 28 Ekim'de ise Parti Meclisi Toplantısı yapılacak. Genel başkanlık için yapılacak ön seçime dair öne çıkan tarih ise 8 Kasım pazar. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 23 Ekim 2026 - 11:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YENİ Parti'de ön seçim 8 Kasım tarihi öne çıkıyor

        YENİ Parti'de kurultay takvimi işliyor. 18 Ekim'de 410 bini aşkın üyenin katılımıyla 69 ilde il başkanlığı ön seçimi yapıldı. 13 ilde il başkanları değişirken, İstanbul Ankara ve İzmir’de kurucu il başkanları görevlerine devam etti. 24-27 Ekim tarihleri arasında ise arasında 72 ilde kongre düzenlenecek. İl kongreleri sonucunda, 1000'in üzerinde kurultay delegesinin çıkması öngörülüyor. Kurucu il başkanı atanmayan doğu ve Güneydoğu'daki 9 il için ise, daha sonra atama yapılacak.

        PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINDA KURULTAY TARİHİ RESMİLEŞTİRİLECEK

        Önümüzdeki hafta Yeni Parti'de deş peşe toplantılar da gerçekleştirilecek. Önce 27 Ekim salı günü il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Kurultay ve ön seçime ilişkin görüş alınacak. 28 Ekim'de ise Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Meclisi Toplantısı yapılacak. Kurultay tarihi resmileştirilecek.

        REKLAM

        ÖN SEÇİM İÇİN 8 KASIM TARİHİ ÖNE ÇIKIYOR

        Yeni parti 1. Olağan kurultayını 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirecek. Özgür Özel'in tek aday olarak kurultaya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Genel başkanlık için 81 ilde yapılacak ön seçim tarihi olarak da 8 Kasım pazar günü öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Terastan düşüp ölmüştü! Arkadaşı tutuklandı

        Burdur'da 6'ncı kattaki terastan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane hayatını kaybeden 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen'in ölümüyle ilgili, olay anında yanında bulunan 4 arkadaşından biri 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İHA)

        #Son dakika haberler
        #yeni parti
        #Özgür Özel
        #kurultay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon