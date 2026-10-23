YENİ Parti'de kurultay takvimi işliyor. 18 Ekim'de 410 bini aşkın üyenin katılımıyla 69 ilde il başkanlığı ön seçimi yapıldı. 13 ilde il başkanları değişirken, İstanbul Ankara ve İzmir’de kurucu il başkanları görevlerine devam etti. 24-27 Ekim tarihleri arasında ise arasında 72 ilde kongre düzenlenecek. İl kongreleri sonucunda, 1000'in üzerinde kurultay delegesinin çıkması öngörülüyor. Kurucu il başkanı atanmayan doğu ve Güneydoğu'daki 9 il için ise, daha sonra atama yapılacak.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINDA KURULTAY TARİHİ RESMİLEŞTİRİLECEK

Önümüzdeki hafta Yeni Parti'de deş peşe toplantılar da gerçekleştirilecek. Önce 27 Ekim salı günü il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Kurultay ve ön seçime ilişkin görüş alınacak. 28 Ekim'de ise Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Meclisi Toplantısı yapılacak. Kurultay tarihi resmileştirilecek.

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ÖN SEÇİM İÇİN 8 KASIM TARİHİ ÖNE ÇIKIYOR

Yeni parti 1. Olağan kurultayını 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirecek. Özgür Özel'in tek aday olarak kurultaya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Genel başkanlık için 81 ilde yapılacak ön seçim tarihi olarak da 8 Kasım pazar günü öne çıkıyor.