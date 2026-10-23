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        Haberler Gündem Eğitim TÜİK'in verisine göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı bir önceki yıla göre arttı

        TÜİK'in verisine göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı bir önceki yıla göre arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı bir önceki yıla göre artarak yüzde 2,2'ye yükseldi. Mezunların göç etmek için en çok tercih ettiği ülke ise yüzde 22 ile Almanya oldu

        Kaynak
        anka
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranı arttı

        TÜİK, 2025 yılına ilişkin Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre artış göstererek yüzde 2,2'ye yükseldi. Kadın mezunların beyin göçü oranı yüzde 1,8, erkek mezunların beyin göçü oranı ise yüzde 2,7 olarak kaydedildi.

        BEYİN GÖÇÜNÜN EN YÜKSEK OLDUĞU İL İSTANBUL

        Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında yüzde 4 ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Eskişehir ve Yalova izledi.

        Beyin göçü oranının en düşük olduğu il ise yüzde 0,2 ile Siirt oldu. Siirt'in ardından Hakkari, Kilis, Van ve Bitlis sıralandı.

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        Erkeklerde beyin göçü oranının en yüksek olduğu ilk beş il yüzde 4,7 ile İstanbul, yüzde 4,4 ile İzmir, yüzde 3,6 ile Ankara, yüzde 2,9 ile Eskişehir ve yüzde 2,8 ile Yalova olarak sıralandı. Kadınlarda ise beyin göçü oranının en yüksek olduğu ilk beş il yüzde 3,4 ile İstanbul, yüzde 2,8 ile İzmir, yüzde 2,4 ile Ankara, yüzde 1,7 ile Eskişehir ve yüzde 1,5 ile Bursa oldu.

        VAKIF ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINDA BEYİN GÖÇÜ ORANI YÜZDE 4,4

        Üniversite türüne göre beyin göçü oranları incelendiğinde, devlet üniversitesi mezunlarında oran 2024 yılında yüzde 1,7 iken 2025 yılında yüzde 1,9'a yükseldi. Vakıf üniversitesi mezunlarında ise 2024 yılında yüzde 4,3 olan beyin göçü oranı, 2025 yılında yüzde 4,4'e çıktı.

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        Vakıf üniversitesi mezunları arasında 2025 yılında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 8,6 ile tam burslu eğitim alanlarda görüldü. Bu grubu yüzde 3,8 ile kısmi burslu eğitim alanlar ve yüzde 3,7 ile ücretli eğitim alanlar izledi.

        EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE

        Eğitim ve öğretim alanlarına göre en yüksek beyin göçü oranı yüzde 7 ile bilişim ve iletişim teknolojilerinde görüldü. Bu alanı yüzde 4,8 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 3 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik izledi.

        Bilişim ve iletişim teknolojileri, hem erkeklerde hem de kadınlarda beyin göçü oranının en yüksek olduğu eğitim ve öğretim alanı oldu. Bu alandaki oran erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda ise yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

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        Beyin göçü oranının en düşük olduğu eğitim ve öğretim alanı erkeklerde yüzde 0,8 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik olurken, kadınlarda yüzde 0,7 ile eğitim oldu.

        BEYİN GÖÇÜ ORANI EN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

        Mezunların lisans programlarına göre beyin göçü oranları incelendiğinde, ilk sırada yüzde 13,1 ile moleküler biyoloji ve genetik yer aldı. Bu bölümü yüzde 13 ile işletme mühendisliği, yüzde 11 ile matematik mühendisliği, yüzde 10,9 ile elektronik mühendisliği ve yüzde 10,2 ile fizik mühendisliği izledi.

        FRANSIZCA EĞİTİM ALAN MEZUNLARIN BEYİN GÖÇÜ ORANI YÜZDE 10,5 OLDU

        Mezunların öğrenim diline göre beyin göçü oranlarında Fransızca eğitim alanlar yüzde 10,5 ile ilk sırada yer aldı. Fransızcayı yüzde 7,5 ile Almanca, yüzde 6,8 ile İngilizce ve yüzde 5 ile Rusça izledi.

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        MEZUNLARIN EN ÇOK GÖÇ ETTİĞİ ÜLKE ALMANYA OLDU

        Bir lisans programını tamamlayan mezunların göç etmek için tercih ettikleri ilk beş ülke sırasıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hollanda ve Kanada oldu.

        Mezunların yüzde 22'si Almanya'yı tercih ederken, Amerika Birleşik Devletleri'ni tercih edenlerin oranı yüzde 16,9, Birleşik Krallık'ı tercih edenlerin oranı yüzde 10,5, Hollanda'yı tercih edenlerin oranı yüzde 8,3 ve Kanada'yı tercih edenlerin oranı yüzde 5,2 olarak kaydedildi.

        ALMANYA'YI EN ÇOK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI TERCİH ETTİ

        Almanya'ya göç eden mezunlar arasında en büyük paya sahip lisans programı bilgisayar mühendisliği oldu. Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla tercih eden mezunlar da yine bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olanlar olarak kaydedildi.

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        Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden mezunlar arasında en büyük paya sahip lisans programı elektrik-elektronik mühendisliği olurken, Kanada'ya göç etmeyi tercih eden mezunlar arasında en fazla paya sahip lisans programı işletme oldu.

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