Zehir tacirlerine bir darbe daha
Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada 3 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı
Giriş: 26 Ekim 2026 - 12:02 Güncelleme:
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
İHA'nın haberine göre çalışmada, kurutulmaya bırakılmış 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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