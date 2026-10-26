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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zehir tacirlerine bir darbe daha

        Zehir tacirlerine bir darbe daha

        Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada 3 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 12:02 Güncelleme:
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        Zehir tacirlerine bir darbe daha

        Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        İHA'nın haberine göre çalışmada, kurutulmaya bırakılmış 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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        #KIRKLARELİ
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