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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de zeytinler lösemili çocuklar için toplandı

        Mersin'de zeytinler lösemili çocuklar için toplandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, lösemi tedavisi gören çocuklara destek amacıyla zeytin hasadı yapıldı. Etkinlik kapsamında LÖSEV'li çocuklar günün anısına fidan da dikti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        Zeytinler lösemili çocuklar için hasat edildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesi Gaziler Mahallesi'nde bulunan Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Bahçesi'nde "İyilik Hasadı" etkinliği düzenlendi.

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkililerinin yanı sıra lösemili çocuklar ve ailelerinin de yer aldığı etkinlikte, katılımcılar zeytin hasadı yaptı.

        Toplanan zeytinlerden elde edilecek gelirin lösemili çocuklar için kullanılacağı öğrenildi.

        Etkinlik kapsamında LÖSEV'li çocuklar günün anısına fidan da dikti.

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        #mersin haberleri
        #LÖSEV
        #lösemili çocuklar
        #zeytinyağı
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