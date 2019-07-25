Güneştekin'in eserleri Viyana'da

2000'li yılların en dikkat çeken sanatçılarından olan Ahmet Güneştekin'in eserleri yakında Avusturyalı sanat severlerle buluşacak. Güneştekin’in Viyana’daki ilk kişisel sergisi Daax Corporation sponsorluğunda 3 Ağustos’ta Bank Austria Kunstforum’da açılacak.

Sergide sanatçının yaşadığı coğrafyanın belleğine yerleşmiş yıkımları ve yüzleşmesini yaşamamış bir yakın geçmişi gösterdiği 'Yoktunuz' adlı enstalasyonu yer alıyor. Enstalasyonla birlikte sanatçının, renklerin yerleşimi, üç boyutlu iz düşümler, optik bileşenlerin kullanımı, görüntünün çakıştırılması ve katmanlı kurgunun ortaya çıkışına dayanan bir anlayışla mitosları sübjektif biçimler olarak çalıştığı işleri sergilenecek.

Usta sanatçı dün sosyal medya hesabında paylaştığı bir video'yla önümüzdeki dönemde dünyanın dört bir yanında açacağı sergilerin duyurusunu yaptı: "Her şey hazır, eserler yola çıktı. Ben üretmeye ve güneş hikayeleri anlatmaya devam ediyorum. 3 Ağustos’ta Kunstforum Müzesi Viyana, 1 Ekim Haydar Aliyev Merkezi Bakü, 2020-2021 Rusya, Çin, Kore, Fransa, Almanya, Türkiye, ABD’de uluslararası sanat kurumlarında devam edecek."