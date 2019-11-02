'Hababam Sınıfı', çeşitli zamanlarda yapılan 'Türk sinemasının en güzel filmi hangisidir?' merkezli anketlerde 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ile birlikte 'En Güzel Film' payesini paylaşır. Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden 1975'te Ertem Eğilmez tarafından sinemaya uyarlanan 'Hababam Sınıfı', ilk ödülünü 45 yıl sonra aldı.

YEKÜV Vakfı (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) tarafından bu yıl ilk kez 'Işığım olur musun?' temasıyla gerçekleştirdiği 1. Eğitim ve Kültür Ödülleri'nde 'Tüm Zamanların En İyi Eğitim Filmi' ödülü

'Hababam Sınıfı'na verildi. Ödül, Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz'a takdim edildi.

27 yıl önce on Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisine burs vererek vakıf faaliyetlerine başlayan YEKÜV (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) Anadolu'dan gelerek İstanbul'daki devlet üniversitelerini kazanan, maddi imkanı kısıtlı on binlerce öğrenciye karşılıksız eğitim bursu veriyor. Başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmayı, öğrencilerin en iyi düzeyde yetişmelerine katkı sağlamayı ve onlarla maddi katkıyı aşan bir iletişim anlayışını ilke edinen YEKÜV Vakfı, önceki gece "Işığım olur musun?" temasıyla gerçekleştirdiği 1. Eğitim ve Kültür Ödülleri töreninde yönetim kurulu tarafından belirlenen 21 seçkin isime ödüllerini görkemli bir törenle verildi.

İş Kuleleri Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve sunuculuklarını ünlü oyuncular Pınar Altuğ ve Volkan Severcan'nın yaptığı gecede eğitim, bilim ve kültür sanat dallarında 21 kişiye ödülleri verildi. Gecenin açılışında bir konuşma yapan YEKÜV Vakfı Başkanı Işın Özdemir konuşmasında "Her şey bir çocuk daha okusun diye. Bir öğrencimize burs verdiğimizde o öğrencinin gözlerindeki ışıltı bizlere yetiyor. Daha çok çocuğa ulaşmak için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Burada en büyük teşekkür elbette bize yıllardır desteklerini veren çabalarını esirgemeyen bağışçılarımıza. Yirmi yedi yıldır büyük bir aile olarak her geçen gün daha da büyüyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi. Vakıf yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, mütevelli heyeti, bağışçılar, öğrenciler ve kalabalık bir davetli grubu geceye katılanlar arasındaydılar. Ödül töreninin ardından da bu yıl kırkıncı yılını kutlayan Yeni Türkü Grubu sahneye çıktı. Yeni Türkü'ye gecede özel olarak hazırlanan kırkıncı yıl başarı plaketi verildi.

Ödül törenine katılan ve ödüllerini almak üzere sahneye gelen isimler yaptıkları konuşmalarda eğitimin önemine ve eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yaptılar. Geceye katılanlardan biri de tarihçi İlber Ortaylı oldu. Ortaylı, ödülünü YEKÜV kurucu ve onursal başkanı Gülbin Sözen'den aldı. Ortaylı, "Şu anda inanılmaz mahcup durumdayım. Aziz Sancar'dan sonra ödül almak üzere ismimin okunması beni çok mahcup etti. O bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli ve büyük bir bilim insanıdır. Ben ve o aynı şartlar altında eğitim görmedik. O zor şartlarda kendisini yetiştirmiş bir önemli isim. Ancak onu büyük bir bilim insanı yapan şey cumhuriyettir. Bunu unutmayın" dedi.

KİM HANGİ ÖDÜLÜ ALDI

Yılın Bilim Adamı: Prof. Dr. Aziz SANCAR

Yılın Kültür Elçisi: Prof. Dr. İlber ORTAYLI

Yılın Kültür Mirası Muhafızı: Saffet Emre TONGUÇ

Yılın Eğitime Destek Veren Kurumu: İş Bankası

Yılın Eğitimde Fark Yaratan İş Adamı: Mehmet Ali AYDINLAR

Yılın Spor Adamı: Şenol GÜNEŞ (A Milli Takım Tek. Direktörü)

Yılın Sporcusu: Neslihan DEMİR (Milli Voleybolcu)

Yılın Örnek iş İnsanı: Şükrü GÜRÜN

Yılın Akademisyeni: Prof. Dr. Ayseli USLUATA

Yılın Öğretmeni: Nurten Akkuş

Yılın Işık Saçan Öğrencisi: Mert DELİBALTA

Yılın Ülkemiz Adına Işık Olanlar Ödülü: İdil BİRET

Yılın Gençlere Işık Olan Yönetmeni: Yılmaz ERDOĞAN

Yılın Sosyal Sorumlulukta Öncü Sanatçısı: Gülben ERGEN

Yılın Genç Dostu Sanatçı Ödülü: Ali SUNAL (Güldür Güldür SHOW)

Yılın Gönüllüsü: Özlem SÜER

Yılın Sosyal Sorumlukta Fark Yaratan Tiyatrocu: Nedim SABAN

Yılın Gönüllü Sanatçısı: Gökhan SEZEN

Yılın Umut Yıldızı Ödülü: Beren GÖKYILDIZ

Yılın Sorumlu Medya Ödülü: Kızım Dizisi (MED Yapım)

Tüm Zamanların En İyi Eğitim Filmi: 'Hababam Sınıfı'