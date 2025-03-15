Handan Özbek'in objektifinden 'Çıplak Kıta'

Spor ve gastronomi dünyasındaki başarılarının ardından tutkusunun peşinden giderek fotoğraf sanatına yönelen Handan Özbek, Ahmet Görsev küratörlüğünde gerçekleşecek "Çıplak Kıta" isimli kişisel sergisiyle 12 Nisan'a kadar Goba Art & Design'da sanatseverlerle buluşuyor.

"Çıplak Kıta" sergisi, Afrika'nın vahşi yaşamının, doğasının ve insanlarının özgünlüğünü yansıtan çarpıcı karelerden oluşuyor. Özbek'in objektifinden yansıyan fotoğraflar, izleyiciyi sadece görsel bir şölene değil, aynı zamanda Afrika'nın ruhuna doğru derin bir yolculuğa davet ediyor.

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Handan Özbek, Afrika'ya yaptığı yolculuklarda çektiği fotoğraflarla, kıtanın büyüleyici atmosferini, renklerini, kokularını ve hikayelerini izleyiciye aktarıyor. Sanatçı, "Afrika'ya yaptığım her yolculuk, benim için yeni sürprizler, keşifler ve öğretiler demek. Çektiğim her fotoğraf, iç dünyamda yeni bir yolculuğun rotasını çiziyor," sözleriyle Afrika'nın kendisi için ne ifade ettiğini vurguluyor.

Sergideki fotoğrafların, Afrika yolculuğunun sadece ilk adımları olduğunu belirten Özbek, sanatseverleri şu sözlerle sergisine davet ediyor: "İstedim ki, başka hiçbir kıtaya benzemeyen bu 'Çıplak Kıta'yı gezerken çıplak gözle yakaladığım detaylar ve onların benim hayal gücümle büyüyen hikayeleri orada kalmasın. Buraya gelip sizlerle de konuşsun; kimi fısıldayarak, kimi kükreyerek."