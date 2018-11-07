Hande Erçel'den 'deneme çekimi' tepkisi!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni başlayacak olan dizisinin yapım şirketi Erçel’den seçmelere katılmasını ve deneme çekimi yapılmasını istedi. 24 yaşındaki oyuncu, "Bu saatten sonra deneme çekimi de nedir?” diyerek tepki gösterdi