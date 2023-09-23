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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Harari, İş Bankası’nın Atatürk Konferansı için Türkiye’ye geliyor

        Harari, İş Bankası’nın Atatürk Konferansı için Türkiye’ye geliyor

        Tarihçi-yazar Yuval Noah Harari, Türkiye İş Bankası'nın, Cumhuriyetimizin 100. yaşı vesilesiyle düzenlediği 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' başlıklı uluslararası konferansta, 29 Eylül'de, Bedia Ceylan Güzelce'nin moderatörlüğünde 'Gelecek Trendleri' konulu bir konuşma yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:03
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        Harari,'Atatürk Konferansı'na geliyor
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        Türkiye İş Bankası’nın, Cumhuriyetimizin 100. yaşı vesilesiyle düzenlediği “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası konferansta tarihçi-yazar Yuval Noah Harari konuşmacılar arasında yer alıyor.

        İş Kuleleri Salonu’nda, 28-29 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansta, yurt içinden ve yurt dışından önemli konuşmacılar, tarihten ekonomiye, teknoloji ve dijitalleşmeden bilime, kültür-sanattan spora geniş bir yelpazede pek çok konuyu geçmişten geleceğe uzanan bir yaklaşımla ele alacak.

        Tüm dünyada ses getiren Sapiens, Homo Deus: Yarının Kısa Tarihi, 21. Yüzyıl İçin 21 Ders kitaplarının yazarı Harari, konferansın ikinci gününe katılacak. Özellikle yapay zekâ ve insanlığın geleceğiyle ilgili yorumlarıyla dikkat çeken Harari, 29 Eylül’de Bedia Ceylan Güzelce’nin moderatörlüğünde “Gelecek Trendleri” konulu bir konuşma yapacak.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmasını yapacağı, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdürü Hakan Aran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferansta Harari’nin yanı sıra; New York Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Thomas J. Sargent, Roma Sapienza Üniversitesi’nde Avrasya Tarihi, Türk Dili ve Tarihi dersleri veren ve “Atatürk” isimli bir kitabı bulunan İtalyan akademisyen Fabio L. Grassi, MIT Dijital Ekonomi Girişimi’nin Kurucu Ortağı Andrew McAfee, UNESCO eski Genel Direktörü Irina Bokova da konuşma yapacak.

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        Konferansta Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Prof. Dr. Burcu Özsoy, Doç. Dr. Doğan Çetinkaya, Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir gibi tarihten arkeolojiye, yapay zekâdan bilime ve kültür-sanata çeşitli alanlarda ülkemizin önde gelen isimleri Atatürk vizyonundan yola çıkarak ihtisas alanlarında değerlendirmelerini paylaşacak.

        Konferansla ilgili ayrıntılı bilgiye www.issanat.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

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        #İş Bankası
        #Yuval Noah Harari
        #Atatürk
        #Cumhuriyet
        #100. yıl
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