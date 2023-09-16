Her gün tükettiğiniz besinler anksiyetenin asıl nedeni olabilir! Bu besinlerden uzak durun
Son dönemlerde hazır gıdaların hayatımıza girmesiyle birlikte yeme bozukluklularını beraberinde getirdi. Çoğu kişi de görülen anksiyeteyi bu tüketilen besinler neden oluyor olabilir. İşte anksiyeteye neden olan besinler...
Hayatın normal akışı içerinse oluşan kaygı durumunun normalden fazla görülmeye başlanması anksiyeteye neden olabilir. Günlük yaşamda kaygılı anlar normal olarak kabul edilirken bu durumun aşırı bir şekilde seyir göstermesi halinde sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Farklı sebepler anksiyeteye neden olabilir. Bu sebeplerden birisinin de yediğiniz yiyecekler olduğunu hiç düşündünüz mü?
Yapılan araştırmalara göre bazı gıdalar sizi daha sakin hissettirirken, kimisinin ise anksiyetenin artmasına neden olabilecek bir uyarıcı olarak hareket edebildiği görülmüştür. Gergin ve stresli zamanlardan geçiyorsanız bir uzmana danışarak beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler...
Kafein
Kafein anksiyetenin artmasına neden olan bir numaralı besin olarak görülmektedir. Kahve uyku açıcı bir madde içerir fakat bu madde aynı zamanda anksiyeteyi tetikleyebilecek çeşitli yan etkilere de sahiptir. Örneğin, çok fazla kahve tüketimi (hatta bazı durumlarda bir fincan kahve bile) kalp çarpıntısına, gerginliğe, zor uyumaya, baş dönmesine neden olabilir.
Kahve içtikten hemen sonra bu durumlarla karşılaşıyorsanız bunlar anksiyete belirtileridir ve hissetmeye başladığınızda, panik yapmaya başlarsınız ve anksiyetenin kısır döngüsüne girmiş olursunuz.
Özellikle endişeli olduğunuz veya endişe duymanıza neden olan bir şeyler yapmak zorunda olduğunuz günlerde kafein tüketmemeye çalışın.
Endişeli hissettiğiniz günlerde tamamen anksiyete dostu çaylar tüketmeniz bu durumun engellenmesine yardımcı olacaktır.
*Kafeinin sadece kahvede olmadığını ve diğer pek çok içecekte bulunduğunu unutmayın!
İşte kafein bulunan gıda ürünleri;
Kahve
Latte
Cappuccino
Espresso vb.
Bazı çaylar
Enerji içecekleri
Çikolata
Gıda katkı maddeleri
Doğal olmayan hiçbir şey anksiyeteye iyi gelmeyecektir. Tatlandırıcı (aspartam), yüksek fruktozlu mısır şurubu, MSG ve hatta gıda boyaları anksiyetede artışa neden olabilir.
Genellikle yapılan yanlış ise bu gıda bileşenlerinin her zaman fark edilmiyor oluşudur.
Çoğu zaman sakız, şurup, salata sosları, meyve suları gibi bazı favori besinlerinizde bu maddeler gizlenmiştir. Bu yüzden, satın almadan önce her ürünün içerik listesini okuma alışkanlığını edinin.
Kaçınılması gereken bu maddelerin kullanılmaması sadece anksiyete krizlerinize değil aynı zamanda bir bütün olarak sağlığınızda iyi yönlü etkide bulunur.
İçeresinde katkı maddeleri bulunan gıdalar:
Aspartam
Yüksek fruktozlu mısır şurubu
MSG
Gıda boyaları
Tatlandırıcılar
Şeker
Şeker tüketimi birçok sağlık problemlerine neden olurken aynı zamanda anksiyeteyi tetikliyor. Şeker sağlığımız için zararlıdır ancak bazı türleri faydalı olabilir. Bunun için doğal şeker olarak adlandırdığımız akçaağaç şurubunda ve balda bulunan tattan yararlanabilirsiniz. Bunlar sağlığınız beyaz şekerden çok daha masumdur.
Rafine şekerler sizi halsiz ve yorgun hissettirebilir
Üretimde belirli hormonların artmasına ve kaygı ve panik ataklarda artışa neden olabilir.
Tuz
Tuz tüketimi kafeine benzer şekilde anksiyete artışı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tuz, tansiyonunuzu arttırır bu da kalbinizi yorar.
Bu, vücudunuzun gerginliği tetikleyen stres hormonlarını serbest bırakmasına, huzursuzluğa, sinirliliğe neden olur. Doğal besinleri ve baharatları kullanarak tuz tüketiminizi azaltmaya çalışın.
Kaçınılması gereken rafine şeker çeşitleri ise:
Sakaroz
Glikoz
Gruktoz
Maltoz
Laktoz
Meyve suyu konsantreleri
Tatlandırıcılardır.
Abur cuburlar
Herkes abur cubur yemeyi sever. Fakat, bu lezzetli ikramların ölçülü bir şekilde tüketilmesi zorunludur, çünkü popüler abur cubur öğelerinde kullanılan bileşenlerin çoğu, anksiyetede bir artışa neden olabilir. Bu yüzden daha sağlıklı alternatifleri ve atıştırmalıkları tercih etmeniz daha doğru olacaktır.
Özellikle çocukların geleceği için dikkat!
Çocuğunuzun hareketlerine dikkat edin. Çok fazla abur cubur yemesi onu gergin ve sinirli hale getiriyor olabilir. Bu zamanda hazır ürünleri çocuklardan uzak tutmak zor ama ölçülü tüketilmesi çok önemli.
Ekmek, makarna ve glutenli ürünler
Gluten genellikle birçok hasta için büyük bir kaygı tetikleyici olarak görülür. Bu yüzden buğday, arpa ve çavdar ürünlerini azaltmak, endişenizi daha iyi idare etmenin bir yolu olabilir.
Glutenli ürünler yerine;
Spiral sebzelerle makarna yapabilir, normal patates yerine tatlı patatesi, glutensiz ürünleri tercih edebilirsiniz.
Alkol
Alkol vücudunuzun serotonin üretimi ve kullanımı ile bağlantılıdır. Serotonin ruh halinizi düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuz nörotransmitterdir ve bir anksiyete hastası olarak muhtemelen serotonin eksikliğini yaşıyor olabilirsiniz.
Eğer kaygı bozukluğu yaşıyorsanız özellikle tüketimini azaltmanız hatta bırakmanız gereken 15 ürün bulunmaktadır.
Kahve
Enerji içecekleri
Patlamış mısır
Meyve suyu
Dondurulmuş gıdalar
İşlenmiş gıdalar
Fast food
Kızarmış yiyecekler
Şekerli atıştırmalıklar
Hazır pişmiş ürünler
Ekmekler
Makarnalar
Nişastalı karbonhidrat
Tuzlu atıştırmalıklar
Alkol