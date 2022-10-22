39 yıl sonra 'Derman'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Sinema
ABONE OL

Hülya Koçyiğit: Gerçek hayatı anlatan, yaşayan karakterleri canlandırmak istedim

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Hülya Koçyiğit konuk oldu

Hülya Koçyiğit: Gerçek hayatı anlatan, yaşayan karakterleri canlandırmak istedim
39 yıl sonra 'Derman'
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 'Derman'ın gösterimi filmin başrol oyuncusu Hülya Koçyiğit'in katılımıyla gerçekleştirildi.

1983 yapımı 'Derman' filmi, AKM Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle buluştu. Gösterim öncesinde filmi izlemeye gelen hayranlarının katılımıyla, Hülya Koçyiğit'in Türk sinemasını ve film çekimleri sırasında yaşananları anlattığı bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Söyleşiyi yöneten sinema eleştirmeni Alin Taşçıyan, Hülya Koçyiğit'in, Türk sinemasının en çok Altın Portakal'ı kazanan kadın oyuncusu olduğunu söyledi. Hülya Koçyiğit ise Türk sinemasının çeşitli dönemleri olduğunu, zamanla yaşam şartlarının ve ihtiyaçların da değiştiğini belirterek, "Yeşilçam diye adlandırdığımız sinema, melodramların, romantizmin olduğu yıllar ama daha sonra gerçek hayatı anlatan, yaşayan karakterleri canlandırma isteği bir oyuncu olarak bende çok fazla belirdi" dedi.

Dönemin önemli yönetmenleriyle çalışmak için çaba sarf ettiğini dile getiren Hülya Koçyiğit, "Birlikte senaryolara karar verdik. Bunların içinde benim için çok önemli olan Şerif Gören ile 7 film yaptık. Yaptığımız her film birbirinden değerli. Filmlerimiz hem yurt içinden, hem yurt dışından ödüller kazandı” dedi.

'Kurbağalar', 'Derman', 'Almanya Acı Vatan' ve 'Firar' filmlerini de anlatan ve "Bu filmlerle yepyeni bir sinema anlayışı, yepyeni bir gerçekçilik sinemamıza hakim olmaya başladı. İyi ki de öyle oldu. Daha genç nesil sinemamıza ilgi duymaya başladı. Yepyeni seyirciler kazandı sinemamız" diyen Hülya Koçyiğit, 'Derman' filmini hayranlarıyla birlikte izledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

10. Boğaziçi Film Festivali başladı
KÜLTÜR-SANAT 10. Boğaziçi Film Festivali başladı
Ayşe Erkmen'in "Haliç Haliç’te" eseri İstanbul'la buluşuyor
KÜLTÜR-SANAT "Haliç Haliç’te" İstanbul'la buluşuyor
Gülfem Kessler'den 'Var ve Yok' Urla'da
KÜLTÜR-SANAT Gülfem Kessler'den 'Var ve Yok' Urla'da
Artweeks@Akaretler 2 Kasım’da başlıyor
KÜLTÜR-SANAT Artweeks@Akaretler 2 Kasım’da başlıyor
10. Antakya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle sona erdi
KÜLTÜR-SANAT 10. Antakya Uluslararası Film Festivali ödül ...
Yılmaz Erdoğan’ın kalemiyle Demet Akbağ’ın performansını buluşturan ‘Aydınlıkevler’, salonlara Ankara’da dönüyor
KÜLTÜR-SANAT 'Aydınlıkevler' yeni sezonu Ankara'da açıyor
Göbeklitepe'den ilham alınarak yapılan eserler görücüye çıktı
KÜLTÜR-SANAT Göbeklitepe'den ilham alınarak yapılan eserler ...
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde La Traviata rüzgarı 
KÜLTÜR-SANAT Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde La Traviata ...
'Hazine'nin özel gösterimi gerçekleştirildi
KÜLTÜR-SANAT Özel gösterimde buluştular
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Tuluyhan Uğurlu'dan konser
KÜLTÜR-SANAT Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Tuluyhan Uğurlu'dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.