İBB Kültür'den ücretsiz Kadınlar Günü etkinlikleri

İBB Kültür, Dünya Kadınlar Günü kapsamında 8 Mart 2025 Cumartesi akşamı saat 20.30’da başlayacak dört ayrı konser düzenliyor. Ayşen Birgör Bakırköy’de İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde; Âvâze Türk Müziği Kadınlar Topluluğu Kartal’da İBB Bülent Ecevit KültürMerkezi’nde; Oya Dursun Büyükada’da Taş Mektep’te; İstanbul Sentezfoni Modern Folk Topluluğu’nun “8 Martı” adlı performansı ise İBB Şile Kültür Merkezi’nde İstanbullularla buluşacak. Konserlerle ilgili detaylı bilgilere İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbuladresinden etkinliklerin ücretsiz biletlerine ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

Âvâze Türk Müziği Kadınlar Topluluğu

BEYOĞLU SİNEMASI’NDA AY BOYUNCA KADIN TEMALI ETKİNLİKLER

İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından Beyoğlu Sineması, mart ayı boyunca kadın temalı film gösterimleri ve söyleşilere ev sahipliği yapacak. “Ayın Yönetmeni: Belmin Söylemez” serisi kapsamında yönetmen katılımıyla 15 Mart Cumartesi akşamı “Ayna Ayna” filminin gösterimi; 16 Mart Pazar akşamı ise “Bilge ve Öğrencisi: Bir Reji Asistanının Günlüğü” adlı filminin gösterimi ve “Bilge Olgaç Anısına” başlıklı bir söyleşi gerçekleşecek. 20 Mart Perşembe günü Belmin Söylemez’in “Bıyık”, “34 Taksi”, “Dalgalar”,“ Pencereler” ve “Zap!” adlı kısa filmleri gösterilecek ve ardından Söylemez ile Nil Kural “Belmin Söylemez Sineması Üzerine” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Yönetmenin “Şimdiki Zaman” filmi ise 22 Mart Cumartesi akşamı gösterilecek.