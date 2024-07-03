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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İBB Orkestraları'ndan 'Semtimde Orkestra' konserleri

        İstanbul'da 'Semtimde Orkestra' konserleri başlıyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İBB Orkestraları bu ay 'Semtimde Orkestra' konser serisinin yanı sıra, 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde çeşitli mekânlarda ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl kutlamaları kapsamında Müze Gazhane'de Ziynet Sali & İBB Orkestraları konserleri verecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:33
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        'Semtimde Orkestra' konserleri başlıyor
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        Yaz mevsimiyle yüzünü sokaklara, meydanlara ve parklara çeviren İBB Orkestraları müzikle semtlere konuk oluyor. Toplumun her kesimi tarafından müziğin ulaşılabilir olması için çalışmalar yürüten İBB Kültür’e bağlı Orkestralar Müdürlüğü semt semt gezerek İstanbulluları müzikle buluşturuyor. “Semtimde Orkestra” serisi Temmuz ayında Eyüpsultan, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Şile, Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa’da sahnede olacak. İBB Kent Orkestrası, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Mehteranı, İBB Bandosu ve İBB Oda Müziği Topluluğu’nun konserleri Eylül ayına kadar sürecek.

        İBB Bandosu
        İBB Bandosu

        Orkestra ayrıca 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde çeşitli mekânlarda ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl kutlamaları kapsamında Müze Gazhane’de Ziynet Sali & İBB Orkestraları konserleri verecek.

        Yaz boyunca gezecek İBB Orkestraları’nın konser programına İBB Orkestraları sosyal medya hesapları ve https://orkestralar.ibb.istanbul/ adresinden ulaşılabilir.

        İBB Mehteranı
        İBB Mehteranı

        PROGRAM

        4 Temmuz Perşembe

        21.00 Pendik Sahil Meydanı / İBB Kent Orkestrası

        5 Temmuz Cuma

        15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu

        16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu

        8 Temmuz Pazartesi

        21.00 Ataşehir Amfili Park / İBB THM Topluluğu

        İBB Kent Orkestrası
        İBB Kent Orkestrası

        9 Temmuz Salı

        21.00 Ataşehir Amfili Park / İBB Kent Orkestrası

        10 Temmuz Çarşamba

        21.00 Caddebostan Sahili / İBB TSM Topluluğu

        11 Temmuz Perşembe

        21.00 Caddebostan Sahili / İBB Kent Orkestrası

        12 Temmuz Cuma

        15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu

        16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu

        16 Temmuz Salı

        21.00 Bakırköy Özgürlük Meydanı / İBB Kent Orkestrası

        17 Temmuz Çarşamba

        21.00 Beşiktaş Barbaros Meydanı / İBB TSM Topluluğu

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        18 Temmuz Perşembe

        21.00 Beşiktaş Barbaros Meydanı / İBB Kent Orkestrası

        Ziynet Sali
        Ziynet Sali

        19 Temmuz Cuma

        15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu

        16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu

        21.00 Müze Gazhane / Ziynet Sali & İBB Orkestraları (Kıbrıs Barış Harekâtı 50. Yılı)

        22 Temmuz Pazartesi

        21.00 Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi / İBB THM Topluluğu

        23 Temmuz Salı

        21.00 Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi / İBB TSM Topluluğu

        26 Temmuz Cuma

        15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu

        16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu

        29 Temmuz Pazartesi

        20.45 Büyükçekmece Festival Alanı / İBB Mehteranı (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)

        20.45 Büyükçekmece Festival Alanı / İBB Bandosu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)

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        20.45 Büyükçekmece Festival Alanı / İBB TSM Topluluğu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)

        30 Temmuz Salı

        20.45 Şile Kent Meydanı / İBB THM Topluluğu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)

        20.45 Beykoz Çubuklu Silolar / İBB TSM Topluluğu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)

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        #İBB Orkestraları
        #İBB Kültür
        #Semtimde Orkestra
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        #konser
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