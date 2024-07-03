İstanbul'da 'Semtimde Orkestra' konserleri başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İBB Orkestraları bu ay 'Semtimde Orkestra' konser serisinin yanı sıra, 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde çeşitli mekânlarda ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl kutlamaları kapsamında Müze Gazhane'de Ziynet Sali & İBB Orkestraları konserleri verecek.
Yaz mevsimiyle yüzünü sokaklara, meydanlara ve parklara çeviren İBB Orkestraları müzikle semtlere konuk oluyor. Toplumun her kesimi tarafından müziğin ulaşılabilir olması için çalışmalar yürüten İBB Kültür’e bağlı Orkestralar Müdürlüğü semt semt gezerek İstanbulluları müzikle buluşturuyor. “Semtimde Orkestra” serisi Temmuz ayında Eyüpsultan, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Şile, Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa’da sahnede olacak. İBB Kent Orkestrası, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Mehteranı, İBB Bandosu ve İBB Oda Müziği Topluluğu’nun konserleri Eylül ayına kadar sürecek.
Orkestra ayrıca 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde çeşitli mekânlarda ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl kutlamaları kapsamında Müze Gazhane’de Ziynet Sali & İBB Orkestraları konserleri verecek.
Yaz boyunca gezecek İBB Orkestraları’nın konser programına İBB Orkestraları sosyal medya hesapları ve https://orkestralar.ibb.istanbul/ adresinden ulaşılabilir.İBB Mehteranı
PROGRAM
4 Temmuz Perşembe
21.00 Pendik Sahil Meydanı / İBB Kent Orkestrası
5 Temmuz Cuma
15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu
16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu
8 Temmuz Pazartesi
21.00 Ataşehir Amfili Park / İBB THM TopluluğuİBB Kent Orkestrası
9 Temmuz Salı
21.00 Ataşehir Amfili Park / İBB Kent Orkestrası
10 Temmuz Çarşamba
21.00 Caddebostan Sahili / İBB TSM Topluluğu
11 Temmuz Perşembe
21.00 Caddebostan Sahili / İBB Kent Orkestrası
12 Temmuz Cuma
15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu
16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu
16 Temmuz Salı
21.00 Bakırköy Özgürlük Meydanı / İBB Kent Orkestrası
17 Temmuz Çarşamba
21.00 Beşiktaş Barbaros Meydanı / İBB TSM Topluluğu
18 Temmuz Perşembe
21.00 Beşiktaş Barbaros Meydanı / İBB Kent OrkestrasıZiynet Sali
19 Temmuz Cuma
15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu
16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu
21.00 Müze Gazhane / Ziynet Sali & İBB Orkestraları (Kıbrıs Barış Harekâtı 50. Yılı)
22 Temmuz Pazartesi
21.00 Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi / İBB THM Topluluğu
23 Temmuz Salı
21.00 Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi / İBB TSM Topluluğu
26 Temmuz Cuma
15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu
16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu
29 Temmuz Pazartesi
20.45 Büyükçekmece Festival Alanı / İBB Mehteranı (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)
20.45 Büyükçekmece Festival Alanı / İBB Bandosu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)
20.45 Büyükçekmece Festival Alanı / İBB TSM Topluluğu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)
30 Temmuz Salı
20.45 Şile Kent Meydanı / İBB THM Topluluğu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)
20.45 Beykoz Çubuklu Silolar / İBB TSM Topluluğu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)