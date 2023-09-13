İbrahim Coşkun'un 'Ben Anadolu' sergisi Taksim Sanat'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, kamusal sanat alanı Taksim Sanat'ta ressam İbrahim Coşkun'un Anadolu'nun izlerini ve kendi kişisel yolculuğunu anlattığı eserlerinden oluşan "Ben Anadolu" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Ressam İbrahim Coşkun’un Anadolu’nun izlerini ve kendi kişisel yolculuğunu anlattığı eserlerinden oluşan “Ben Anadolu” sergisi, 11 Eylül’de kapılarını açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ ev sahipliğinde Taksim Sanat’ta düzenlenen “Ben Anadolu” sergisinin açılışına iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

“Ben Anadolu” sergisi, Anadolu'nun izlerini ve sanatçının kendi kişisel yolculuğunu anlattığı eserlere ev sahipliği yapıyor. Coşkun'un eserlerindeki üslubu ve sanatsal ustalığı, sıra dışı bir çekim etkisi yaratıyor. Sergide yer alan eserlerdeki toprak hissi, hayal gücünün altını kazıdığı gibi sanatçının kendine has betimlemesiyle çocukluğunun geçtiği Anadolu coğrafyasını ve soyut bir peyzaj anlatısını yansıtıyor.

İbrahim Coşkun'un Anadolu coğrafyasındaki anılarına ve içsel duygularına bir pencere açan “Ben Anadolu” sergisi, sanatçının Anadolu'ya duyduğu derin bağlılığı ve kişisel yolculuğunu keşfetme fırsatı sunuyor. Sergide yer alan eserler, sadece dışavurumcu değil, aynı zamanda sanatçının kişiliğini ve iç dünyasını yansıtan güçlü bir içerik taşıyor.

“Ben Anadolu” sergisinin dokusunda, Anadolu coğrafyasının renkleri ve gerçekliğin soyut dili ile anlatılmış duygusal bir yansıma sunuluyor. Hiç var olamadığı Anadolu yaşantısının izlerinin yanı sıra yetiştiği toprakların hafızalarında savrulmuş kişiliğini ortaya koyan İbrahim Coşkun, Türkiye'nin geçmişine ve coğrafyasına bir ayna tutarak sanatseverleri eserlerin büyüleyici dünyasına davet ediyor.

“Ben Anadolu” sergisi, 30 Eylül 2023 tarihine kadar Taksim Sanat’ta ücretsiz olarak görülebilecek.