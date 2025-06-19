Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İbrahim Maalouf-Hiba Tawaji özel bir projeyle İstanbul'da

        İbrahim Maalouf-Hiba Tawaji özel bir projeyle İstanbul'da

        Olağanüstü kariyeri, derin duygular uyandıran güçlü sesi ve aynı zamanda benzersiz sanatsal kişiliğiyle Ortadoğu'nun öne çıkan isimlerinden Hiba Tawaji ve dünya çapında en popüler enstrümantalistlerden biri olarak kabul edilen Ibrahim Maalouf, özel bir konseptle, senfonik orkestra eşliğinde 24 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, sanatseverlerle buluşacaklar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 16:26 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim Maalouf-Hiba Tawaji Açıkhava'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hiba Tawaji ve İbrahim Maalouf, Piu Entertainment'in organizasyonuyla aynı sahneyi, yepyeni bir projeyle ilk kez Türkiye’de seyirci ile buluşturmaya hazırlanıyor. Sınırları aşan müzikal kimlikleri ve özgün ruhlarıyla uluslararası bir fenomen haline gelen Maalouf ve Tawaji romantizm, nostalji ve müzikal zarafetin iç içe geçtiği unutulmaz bir performansla İstanbul’da sahneye çıkacak.

        .png
        .png

        HibaTawaji ve IbrahimMaalouf’un sahnedeki büyüleyici uyumu, müziğin sınırları nasıl aşabileceğini bir kez daha kanıtlayacak. Farklı kültürlerden beslenen sanatsal kimlikleriyle, her iki sanatçı da geleneksel melodileri modern dokunuşlarla harmanlayarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı vadediyor.

        REKLAM

        Yaşayan caz efsanesi ve New York Times tarafından “virtüöz” olarak tanımlanan, dünyaca ünlü enstrümantalist ve besteci Ibrahim Maalouf; yalnızca kendisinin yaratabileceği özgün düzenlemelerle bu repertuvara sihirli dokunuşunu katarken, Andrea Bocelli, Lara Fabian gibi dünya sanatçıları ile aynı sahneyi paylaşan Arap dünyasının eşsiz sesi Hiba Tawaji, güçlü ve etkileyici yorumuyla Fransız şansonlarına yeniden hayat verecek.

        KÖKLERİ TÜRKİYE’YE UZANIYOR!

        #resim#1267862#

        Kökleri Türkiye’ye uzanan Hiba Tawaji’nin sesi, köklerinden beslenen ama sınır tanımayan bir yankı gibi; Lübnan’dan Paris’e, Disney’den Notre-Dame’a kadar uzanan bir sanat yolculuğu iken Ibrahim Maalouf ise adeta cazın özgür ruhunu trompetiyle şekillendiren bir hikâye anlatıcısı… Bu özel performans, müziğin yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda kültürler arası bir köprü olduğunu gösteriyor.

        Bu konseptle ilk konserlerini ilk defa İstanbul’da sahnelemeye hazırlanan Hiba Tawaji ve Ibrahim Maalouf’u konser biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ibrahim Maalouf
        #Hiba Tawaji
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
        #konser
        #caz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!