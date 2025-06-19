İbrahim Maalouf-Hiba Tawaji özel bir projeyle İstanbul'da

Hiba Tawaji ve İbrahim Maalouf, Piu Entertainment'in organizasyonuyla aynı sahneyi, yepyeni bir projeyle ilk kez Türkiye’de seyirci ile buluşturmaya hazırlanıyor. Sınırları aşan müzikal kimlikleri ve özgün ruhlarıyla uluslararası bir fenomen haline gelen Maalouf ve Tawaji romantizm, nostalji ve müzikal zarafetin iç içe geçtiği unutulmaz bir performansla İstanbul’da sahneye çıkacak.

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HibaTawaji ve IbrahimMaalouf’un sahnedeki büyüleyici uyumu, müziğin sınırları nasıl aşabileceğini bir kez daha kanıtlayacak. Farklı kültürlerden beslenen sanatsal kimlikleriyle, her iki sanatçı da geleneksel melodileri modern dokunuşlarla harmanlayarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı vadediyor.

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Yaşayan caz efsanesi ve New York Times tarafından “virtüöz” olarak tanımlanan, dünyaca ünlü enstrümantalist ve besteci Ibrahim Maalouf; yalnızca kendisinin yaratabileceği özgün düzenlemelerle bu repertuvara sihirli dokunuşunu katarken, Andrea Bocelli, Lara Fabian gibi dünya sanatçıları ile aynı sahneyi paylaşan Arap dünyasının eşsiz sesi Hiba Tawaji, güçlü ve etkileyici yorumuyla Fransız şansonlarına yeniden hayat verecek.

KÖKLERİ TÜRKİYE’YE UZANIYOR!

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Kökleri Türkiye’ye uzanan Hiba Tawaji’nin sesi, köklerinden beslenen ama sınır tanımayan bir yankı gibi; Lübnan’dan Paris’e, Disney’den Notre-Dame’a kadar uzanan bir sanat yolculuğu iken Ibrahim Maalouf ise adeta cazın özgür ruhunu trompetiyle şekillendiren bir hikâye anlatıcısı… Bu özel performans, müziğin yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda kültürler arası bir köprü olduğunu gösteriyor.