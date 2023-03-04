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İDOB'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), kadınların sosyal, kültürel ve siyasi alanlardaki kazanımlarının dünya genelinde kutlandığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel bir konseri sanatseverlerle buluşturacak

İDOB'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
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AA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek Kadın Sesleri konserinde zengin bir opera repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konser programında aralarında Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Gioacchino Rossini, Giuseppe Donizetti ve Giacomo Puccini'nin bulunduğu bestecilerin eserlerinden aryalar seslendirilecek.

Don Carlo, Carmen, Sevil Berberi, Romeo ve Juliet, La Boheme, Maskeli Balo, Aida, Cosi Fan Tutte, Le Villi, Attila ve Mefistofele gibi klasikleşmiş ve sevilen operaların kadın karakterlerinden Ayşe Sinem Ekşioğlu, İpek Zehra Evre, Funda Güllü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Burcu Soysev, Dilan Şaka, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Deniz Yetim konserde sahne alacak.

Solistlere piyanoda Atılgan Kaptanoğlu eşlik edecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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