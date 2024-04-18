Igudesman’dan İş Sanat’a Özel Bir Beethoven Gecesi

Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman, İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven ve Daha Fazlası” (Beethoven and More) konseriyle 16 Nisan Salı akşamı İstanbul’daydı.

Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşen konserde Igudesman’ın, Ludwig van Beethoven’ın duyma yetisini tamamen kaybettikten sonra bestelediği son eseri 9. Senfoni’nin 200. yıl dönümü vesilesiyle hazırladığı repertuvar müzikseverlerle buluştu.

Igudesman’a konserde şarkıcı ve söz yazarı Futurelove Sibanda’nın yanı sıra ülkemizin yetiştirdiği başarılı mezzo-soprano Senem Demircioğlu ve gitarist Cenk Erdoğan eşlik etti. Konseri Igudesman’ın yönetimindeki Romanya Ulusal Gençlik Orkestrası ve Boğaziçi Caz Korosu renklendirirken, gecenin sürpriz konuğu ise Fransız piyanist ve besteci Lucas Debargue oldu.

REKLAM SIRADIŞI BİR REPERTUVAR, İŞ BANKASI’NA ÖZEL BİR BESTE Ludwig van Beethoven’a adanmış program, bestecinin gençliğinde akıl hocası olmuş Mozart’ın Figaro’nun Düğünü Uvertürü üzerine Igudesman’ın bestelediği parçayla başladı. 5. Senfoni’ye heyecan verici bir ritmik derinlik katan Beethoven Takes Five, bir klasik olan Für Elise’e yepyeni bir derinlik ve armonizasyon ekleyerek onu yeniden keşfeden For A Lease, Türk usulü bir perküsyon soloyla açılıp Türk Marşı’nı dönüşüme uğratarak devam eden Turkish Alla Ludwig ve 9. Senfoni’nin ana teması üzerine dokuz çeşitlemeden oluşan Joyful Variation gibi eserler seslendirildi.