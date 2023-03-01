İKSV'den deprem bölgesine destek

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından, farklı kültür kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle birlikte, orta ve uzun vadeli projelerle deprem bölgesine destek olabilmek için çalışmalar yürütüyor.

Kültür ve sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden 1973’ten bu yana çalışmalarını sürdüren İKSV’den bugün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Yaşadığımız bu zor günlerden, yardımlaşma ve dayanışmayla çıkacağımıza inanıyoruz. Daha iyi bir gelecek için birlikte yapabileceğimiz birçok şey olduğunu biliyoruz. Geleceğe dair hayallerin ve umudun yeşermesine katkıda bulunmayı, bir kültür kurumu olarak sorumluluklarımız arasında görüyoruz. İKSV olarak farklı kurumlarla işbirliği ve dayanışma içinde, kültür ve sanatın her koşulda sürdürülebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ve depremden etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz.”

İKSV Enstrüman Destek Fonu

İKSV, 18 Mart’taki Tamino konseri de dâhil olmak üzere tüm 2023 bütçesinden, deprem bölgesinde kültür-sanat alanındaki çalışmalar için kullanılmak üzere kaynak ayıracak. Bu kaynakla yaratılan İKSV Enstrüman Destek Fonu, deprem felaketinden etkilenen müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temin etmek için kullanılacak.

* Depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden,

* Depremde enstrümanı hasar gören veya kaybolan,

* Bölgedeki güzel sanatlar liselerinin ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim gören,

* Güzel sanatlar liselerinde ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitmen olan,

* Deprem sırasında bölgede olup şu anda başka okullara nakil olan

tüm öğrenci ve öğretmenler İKSV Enstrüman Destek Fonu’na başvurabilecek.

Başvurular 28 Şubat Salı gününden itibaren, 30 Mayıs tarihine kadar bu bağlantı üzerinden yapılabilir.

İKSV Enstrüman Destek Fonu’na Pozitif Müzik de katkıda bulunacak. Proje, doremusic ve Zuhal Müzik işbirliğiyle hayata geçirilecek. Fonun, destek vermek isteyen farklı kurum ve kuruluşların da katkılarıyla önümüzdeki dönemde genişletilmesi hedefleniyor.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü bu yıl deprem bölgesine odaklanacak

İKSV tarafından 2018 yılından bu yana sunulan ve tiyatro alanında üretimi destekleyen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü bu yıl deprem bölgesine odaklanacak. Bu ödülle, bölgedeki tiyatro toplulukları, yazarlar, yönetmenler ve oyunculara toplam 300.000 TL tutarında destek sağlanacak.

İstanbul Bienali, “Limited Editions” projesiyle ek kaynak yaratacak

Daha önce İstanbul Bienali'ne katılmış sanatçıların özel olarak ürettiği eserlerin sınırlı sayıdaki baskıları, önümüzdeki günlerde, geliri deprem bölgesinde kullanılmak üzere özel bir müzayedede yer alacak.

Türkiye çapında bir diyalog ve destek programı

İKSV, kültür politikaları çalışmaları kapsamında bu yıl kültür, diyalog ve destek programları içeren büyük bir Avrupa Birliği projesinin de yönetimini üstleniyor.

Üç yıl sürecek bu projede, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerle beraber, deprem bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeleri teşvik edilecek ve bu projelere hibe desteği sağlanacak. Projeyle ilgili ayrıntılar 10 Mart’ta duyurulacak.

İKSV, kültür-sanatın her koşulda sürdürülebilmesi için çalışmaya devam edecek

İKSV, İstanbul’dan farklı kültür kurumlarıyla birlikte sonbaharda deprem bölgesindeki ihtiyaçlara destek olmak amacıyla bir yardım konseri düzenlemeyi de değerlendiriyor.

Zamana yayılarak, orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek tüm projelerin ayrıntıları önümüzdeki aylarda açıklanacak.

İKSV, kültür-sanatın her koşulda sürdürebilmesi için çalışmaya devam edecek.