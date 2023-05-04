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İKSV Enstrüman Destek Fonu başvuruları devam ediyor 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine yeni enstrümanlar temin edilmesi için başlattığı İKSV Enstrüman Destek Fonu başvuruları 30 Mayıs'a kadar sürecek

İKSV Enstrüman Destek Fonu başvuruları devam ediyor 
HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine yeni enstrümanlar temin edilmesi için başlattığı İKSV Enstrüman Destek Fonu için başvurular devam ediyor.

Afet bölgesinden müzik öğrencileri ve öğretmenleri, 30 Mayıs’a kadar İKSV web sitesinden ulaşılabilen başvuru formunu doldurarak enstrüman taleplerini iletebilirler.

İKSV Enstrüman Destek Fonu’na

  • Afet bölgesindeki 11 ilde ikamet eden,
  • Depremde enstrümanı hasar gören veya kaybolan,
  • Bölgedeki güzel sanatlar liselerinin ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim gören,
  • Güzel sanatlar liselerinde ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitmen olan,
  • Deprem sırasında bölgede olup şu anda başka okullara nakil olan

tüm öğrenci ve öğretmenler, e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci ve öğretmenler ve ikametgâh belgeleriyle birlikte başvurabilir.

27 Şubat’ta duyurulan fona iki ayda 800’ün üzerinde başvuru oldu. İKSV, başvuruları değerlendirerek enstrümanların teslimatlarına başladı. Şimdiye kadar 50’nin üzerinde öğrenci ve eğitmene asma davul, bağlama, çello, elektro bağlama, elektro gitar, elektronik org, kanun, keman, klarnet, klasik gitar, kontrbas, dijital piyano, ud ve yan flüt gibi enstrümanlar temin edildi.

Başvurularla eşzamanlı olarak enstrümanların tedarik ve teslimat süreci de devam ediyor.

DESTEK FONU GENİŞLİYOR

İKSV’nin ve Pozitif’in 23 Mart-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Dayanışma İçin Müzik konserlerinin bilet gelirlerinin katkısı ve doremusic ile Zuhal Müzik’in işbirliğiyle hayata geçirdiği İKSV Enstrüman Destek Fonu pek çok kişi ve kurumun destekleriyle genişlemeye devam ediyor.

Pozitif’in 23 Mart-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Dayanışma İçin Müzik” konserlerinin bilet gelirlerinin katkısı fona aktarıldı.

DÜNYADAN ENSTRÜMAN DESTEK FONU'NA DESTEK

Fona destek veren kuruluşlar arasında yer alan Institut Français, İKSV işbirliğiyle 6 Temmuz’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir destek konseri de düzenliyor.

Orchestre National de Metz’in piyanist Can Çakmur’a eşlik edeceği konserin gelirleri de İKSV Enstrüman Destek Fonu’na aktarılacak.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ve Alman Müzik Okulları Birliği ise İKSV Enstrüman Destek Fonu’na, yaptıkları bağış çağrısıyla enstrüman temin ederek destek oluyor.

Çağrıda belirtilen özelliklerdeki enstrümanlar 5 Haziran’a kadar bir araya getirilecek ve Almanya’dan Türkiye’ye taşınmalarının ardından öğrencilere ulaştırılacak.

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ise İKSV Enstrüman Destek Fonu’na katkılarıyla Kahramanmaraşlı müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine yeni enstrümanlar sağlanmasına destek verdi.

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