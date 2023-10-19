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        Haberler Kültür-Sanat 'İmgeler' sanatseverlerle buluşuyor

        'İmgeler' sanatseverlerle buluşuyor

        Fatma Bircan,'İmgeler' adlı sergisini Göztepe İstasyonu'nda sanatseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:15
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        'İmgeler' sanatseverlerle buluşuyor
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        Fatma Bircan'ın 'İmgeler' adlı sergisi, sanatseverlerle 21 Ekim'den 28 Ekim'e kadar Göztepe İstasyonu'nda buluşacak.

        Fatma Bircan, ana teması imgelerin; renkler, geometrik şekiller aracılığıyla hissedilmesi ve üzerine düşünülmesi üzerine olan sergisi 'İmgeler'in sergilenmesiyle ilgili büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.

        Fatma Bircan, 'İmgeler' ile sanatsal zenginliğe özel bir bakış açısı katarak sanatseverlere; eserleriyle temel geometrik elemanları renklerle soyutlayarak ve birleştirerek kavramsal bir deneyim yaşatacak.

        'İmgeler', geometri, soyutlama ve anlam dolu isimler aracılığıyla sanat tarihine göndermelerin yer aldığı eserler de bulunuyor.

        Fatma Bircan, 'İmgeler' ile önceki sergilerinden farklı olarak, 'Love Series' başlığındaki dizisinde epoksi uygulamalarla herkesin gündeminde olan bir imgeyi üç boyutlu biçimde sanatseverlerin dikkatine sunacak.

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        #İmgeler
        #Fatma Bircan
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