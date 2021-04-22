'Süt banyosu' sanıkları hakim karşısında 0:00 / 0:00

AA

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Emre S. ve Uğur T. ile taraf avukatları katıldı. Emre S, savunmasında olay günü erken saatlerde çalıştığı yerde kendisinden üst konumda olan Uğur T'den "Akşam bir yere kaybolma, video çekeceğiz." mesajını aldığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, bunun üzerine akşama kadar günlük rutin işlerine devam ettiğini anlatan Emre S, şunları kaydetti:

"Normalde benimle birlikte çalışan bir arkadaş daha vardı. O gün bu arkadaşın bir işi çıkınca birçok işi tek başıma yapmak zorunda kaldım. Çok yoğundum, aklım karıştı ve hesaplamalarda bazı hatalar yaptım. Akşam bu durumu Uğur T'ye söyledim. 1,5 ton sütlük bir hesap hatam vardı. Uğur T. bana biraz kızdı, bağırdı. Kendimi suçlu hissettim. Sonra biraz zaman geçince Uğur T, dezenfekte teknesini doldurup içine girmemi istedi. Bu teknenin sütlerle bir ilgisi yoktur. Teknenin yaklaşık yüzde 90-95'ini normal suyla doldurdum. Suyun renginin beyaz olması için de süt bulaşıklarından 3-4 maşrapa süt artığı alıp bu suya kattım."

Uğur T.'nin isteği üzerine o gün yaptığı hatanın mahcubiyetiyle tekneye girdiğini öne süren Emre S, suyun içinde bir süre durduktan sonra teknenin vanasını açarak içindeki sıvıyı boşalttığını, bütün bunları yaparken suç işleme kastı taşımadığını savundu.

Sanık Uğur T. de Emre S'nin beyanlarını doğruladı, satışa çıkarılan sütlerle temaslarının olmadığını iddia etti. Olay gününü anlatan Uğur T, "Amacım, hesap hatası yapan Emre S'ye ceza vermek değil, şaka yapmaktı. Ben kendi aramızda şakalaşmak istemiştim. Çektiğim videoyu TikTok uygulamasında düzenleyip üzerine müzik ekledim ama videoyu bu uygulamada herkesin görebileceği şekilde paylaşmadım. Burada düzenlediğim videoyu mesai arkadaşlarımızın bulunduğu WhatsApp grubumuzda paylaştım." diye konuştu.

Uğur T'nin avukatı da müvekkilinin olay nedeniyle işsiz kaldığını, iş bulamadığını, toplumdan dışlandığını belirterek, "Olayların bu hale gelme sebebi medyadır. Müvekkilim ve bu olay, yanlış yansıtılmıştır." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Emre S. ve Uğur T. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin tekneye doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.