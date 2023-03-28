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Institut français Türkiye'den yeni sergi: 'Scordatura İstanbul'

Ressam Patrick Singh ve müzisyen Jérôme Fohrer’in İstanbul’u farklı bir şekilde görmenizi ve dinleminizi sağlayacak 'Scordatura İstanbul' adlı sergisini 30 Mart-22 Temmuz tarihleri arasında Institut français Türkiye'de ücretsiz olarak gezebilirsiniz.

Institut français Türkiye'den yeni sergi: 'Scordatura İstanbul'
HABERTURK.COM

Institut français Türkiye yeni sergisi “Scordatura İstanbul”u 30 Mart'ta açılıyor. Sergi, megapol İstanbul’da işitsel ve görsel bir gezinti sunuyor. Institut français tarafından rezidans programı kapsamında İstanbul’da ağırlanan ressam Patrick Singh ve müzisyen Jérôme Fohrer’in kesişen, ortak ama ikili bakışları, dünya şehri İstanbul’u farklı bir şekilde görmenizi ve dinleminizi sağlayacak.

“Scordatura İstanbul”u 30 Mart-22 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak gezebilirsiniz. Sergide sanatçılar sınırlı sayıda basılan 300 adet kitaplarını da sanatseverlere sunuyor. Kütüphanede satışa çıkacak kitabın tüm geliri deprem bölgesinde zarar gören konservatuarları ve öğrencilerini destekleyen « Les notes de l’espoir »/ “Umut notaları” kampanyasına bağışlanacak.

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