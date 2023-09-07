İş Sanat'ın Cuma İş Çıkışı konserleri Manga ile başlıyor İş Sanat'ın yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri MaNga ile yeniden başlıyor

İş Sanat'ın Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği Cuma İş Çıkışı konserleri, 15 Eylül Cuma, saat 19.00'da rock müziğin başarılı gruplarından MaNga ile yeni sezona 'merhaba' diyor.

Alternatif rock, nu-metal, rapcore türlerinde müzik yapan, Ferman Akgül (vokal), Yağmur Sarıgül (elektrik gitar), Cem Bahtiyar (basgitar) ve Özgür Can Öney'den (davul) oluşan grup, albümleri, cover parçaları ve ünlü isimlerle yaptıkları düetlerle başarılarını ilk günkü gibi sürdürüyor.

2010 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi başarıyla temsil ederek ikinci olan MaNga, Cuma İş Çıkışı konserinde sevilen şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşacak.

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Etkinlik saat 18.30'da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde DJ performansıyla başlayacak.

Hafta sonuna enerjik bir başlangıç yapmak isteyenlerin buluşma noktası olan Cuma İş Çıkışı konserlerinde 22 Eylül Cuma akşamı ise pop müziğin güçlü sesi Sibel Tüzün yer alacak. Konserler sürpriz isimlerle Ekim ayında da devam edecek.

Rezervasyon, www.biletix.com'dan yapılabilir, İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından detaylı bilgi edinilebilir.