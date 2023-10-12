İş Sanat'ta sahne hazır

İş Sanat, konser salonunun kapılarını 100. Yıl Gala Konseri ile açıyor.

Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikteliğiyle sahneye taşınacak 100. Yıl Gala konseriyle İş Sanat, Kasım ayında Grammy ödüllü sanatçılardan çok özel yerli projelere kadar dopdolu bir programı seyircisiyle paylaşmaya hazırlanıyor.

Grammy ödüllü caz vokali Cécile McLorin Salvant, halk müziğinin sevilen ismi Coşkun Karademir, Buray ve Ceylan Ertem’i aynı sahnede buluşturan “Dost Meclisi”, ünlü İspanyol sanatçı Luz Casal kasım ayında İş Sanat’ta izlenebilecek.

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Nâzım Hikmet’in unutulmaz eseri “Kuvâyi Milliye” şiir dinletisi olarak sahneye taşınırken, Parlayan Yıldızlar konserlerinin ilki de İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

Biletler Maximum Kart sahiplerine %10 indirimle satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL’den satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı.

Sezon biletleri tüm Biletix gişelerinden temin edilirken, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler sadece İş Kuleleri ana gişeden satın alınabilecek.

CUMHURİYET’İN 100. YILINA ÖZEL KONSER Dünyaca ünlü opera sanatçıları arasında yer alan Murat Karahan ve orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet’in 100. Yılına özel hazırlanan bir konserle İş Sanat izleyicileriyle sezonun ilk konserinde buluşuyor. 2 Kasım Perşembe, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserde, opera aryalarının yanı sıra, İtalyan napolitenlerinden Anadolu türkülerine uzanan zengin bir repertuvar seslendirilecek. REKLAM

GRAMMY ÖDÜLLÜ CÈCILE MCLORIN SALVANT KONSERİ İŞ SANAT’TA Çıkardığı albümlerle üst üste üç Grammy ödülünün sahibi olan Cécile McLorin Salvant, 7 Kasım Perşembe, İş Kuleleri Salonu’nda caz müzik tutkunlarıyla bir araya geliyor. Billie Holiday, Ella Fitzgerald gibi yıldızların izinden giden Salvant’a konserde Sullivan Fortner (piyano), Yasushi Nakamura (bas), Savannah Harris (davul) eşlik edecek.

İSPANYOL DİVA LUZ CASAL İŞ SANAT’TA İspanya’nın dünyaca ünlü pop-rock sanatçılarından Luz Casal, 30 Kasım Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak. Ünlü yönetmen Pedro Almodovar’ın 1992 yılında vizyona giren “Yüksek Topuklar” filminde seslendirdiği Piansa en mi şarkısıyla adını dünyaya duyuran Casal, sevilen şarkılarını İş Sanat dinleyicileri için söyleyecek.

COŞKUN KARADEMİR, BURAY VE CEYLAN ERTEM’LE 'DOST MECLİSİ’Nİ KURUYOR Halk müziğinin usta sanatçılarından Coşkun Karademir, Dost Meclisi başlıklı konserinde geniş bir hayran kitlesine sahip Buray ve Ceylan Ertem’i ağırlıyor. Müzikal birliktelikleri uzun yıllara dayanan Coşkun Karademir ve Ceylan Ertem’in sahnedeki performansına, pop müziğin başarılı ismi Buray da katılıyor. Farklı müzik türlerini kendine has yorumuyla dinlemeye alışkın olduğumuz Ertem ile ‘Sen Sevda Mısın?” şarkısıyla çıkış yaparak müzik yolculuğuna başarıyla devam eden Buray’ın türkülere yeniden hayat vereceği akşam, 15 Kasım Çarşamba, saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda unutulmaz bir performansa sahne olacak.

100. YILDA NÂZIM HIKMET “KUVÂYİ MİLLİYE” ŞİİR DİNLETİSİ İŞ SANAT’TA Edebiyatımızın unutulmaz eserlerinin müzik ile harmanlandığı dinletiler bu sezon da İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak seyircisi ile buluşacak. İş Sanat’ın her sezon yoğun ilgi gören dinletilerinin ilki, edebiyatımıza adını altın harflerle yazdıran Nâzım Hikmet’in kurtuluş mücadelesini ele alarak yurt sevgisini coşkuyla tasvir ettiği “Kuvâyi Milliye” şiir dinletisi olacak. 27 Kasım Pazartesi, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek dinletiye ücretsiz rezervasyon yaptırmak için www.biletix.com adresini ziyaret edebilirsiniz. REKLAM Atilla Birkiye’nin düzenlediği, Serdar Yalçın’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Aslı Yılmaz seslendirecek.

“PARLAYAN YILDIZLAR” BESTE DESTİNE ÜSTÜN VE FURKAN CİCİM SAHNEDE İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri Beste Destina Üstün (trompet) ve Furkan Cicim’in (keman) performanslarıyla başlayacak. 20 Kasım Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’ndaki Parlayan Yıldızlar konserleri için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir. İş Sanat’ta Kasım ayı: 2 Kasım Perşembe, 20.30 100. Yıl Gala Konseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Murat Karahan (tenor) Tolga Atalay Ün (şef) 7 Kasım Perşembe, 20.30 Cécile McLorin Salvant (Konser) Cécile McLorin Salvant (vokal) Sullivan Fortner (piyano) Yasushi Nakamura (bas) Savannah Harris (davul) 15 Kasım Çarşamba, 20.30 Dost Meclisi (Konser) REKLAM Coşkun Karademir (bağlama, vokal) Konuk Sanatçılar Buray (vokal) Ceylan Ertem (vokal) 20 Kasım Pazartesi, 20.30 Parlayan Yıldızlar (Konser) Beste Destina Üstün (trompet) Furkan Cicim (keman) 27 Kasım Pazartesi, 20.30 Nâzım Hikmet “Kuvây-i Milliye” (Dinleti) Düzenleyen: Atilla Birkiye Müzik Yönetmeni: Serdar Yalçın Sahneye Uygulayan: Mehmet Birkiye Seslendirenler: Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Aslı Yılmaz 30 Kasım Perşembe, 20.30 Luz Casal (Konser)