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        İş Sanat yeni sezonunun parlayan yıldızlarını arıyor

        İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinin başvuruları başladı

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        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 10:14
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        İş Sanat yeni sezonunun parlayan yıldızlarını arıyor
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        İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar serisinin başvuru koşulları İş Sanat’ın internet sitesinde açıklandı.

        Katılım için son başvuru tarihi 4 Eylül 2023 olarak belirlendi.

        17 Eylül 2023, Pazar günü İş Kuleleri Salonu’nda yapılacak seçmeler sonucunda İş Sanat’ın yeni sezonunda 16 genç müzisyene konser imkânı sağlanacak.

        Başvuru şartlarına göre, 1 Ocak 2003 (dahil) tarihinden sonra doğan, güzel sanatlar lisesi veya konservatuar öğrenimine halen devam eden genç müzisyenler seçmelere katılabilecek.

        Adaylar profesyonel olarak bir orkestrada kadrolu veya sözleşmeli çalışmıyor olmaları şartıyla seçmelere başvuru yapabilecek. Adayların güncel biyografi ve video kayıtlarını 4 Eylül 2023 tarihine kadar iletisim@issanat.com.tr adresine iletmesi bekleniyor.

        2002 yılından bugüne genç müzisyenlere destek veren Parlayan Yıldızlar’ın konserleri, Kasım ayında İş Sanat’ın yeni sezonuyla birlikte başlayacak.

        İş Sanat’ın 2012 yılında aramızdan ayrılan sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından Parlayan Yıldızlara verilen “Meriç Soylu Ödülleri”nde geçtiğimiz sezon birincilik ödülünü genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze kazanmıştı. İkincilik ödülü Özberk Miraç Sarıgül’e (gitar) verilirken, Efe Yaşar (perküsyon) üçüncülük, Alaz İkiz (piyano) ve Nergis Boran (şan) mansiyon ödüllerinin sahibi olmuştu.

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        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
        #haberler
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