İş Sanat YouTube kanalında 'tarih' var

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Cumhuriyetimizin 100. yılında, İş Sanat, özel projelerinden birini daha izleyicileriyle buluşturuyor.

Harp coğrafyacısı, yazar Dr. Selim Erdoğan’ın sunduğu, İş Sanat tarafından Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla hazırlanan “Ey Vatan! Kuvayi Milliye’den Hakimiyet-i Milliye’ye” başlıklı video serisinin ilk bölümü, I. İnönü Muharebesi’nin 102. yıl dönümü olan 7 Ocak Cumartesi günü İş Sanat Youtube kanalında yayınlanmaya başladı.

Milli Mücadele ne zaman başladı? Mustafa Kemal Paşa'nın işgallere tepkisi ne oldu? İnönü Zaferi'yle neler değişti? Sakarya Nehri neden cephe hattı olarak belirlendi? İstiklal Harbi 9 Eylül'de sonlandı mı? Milli Mücadele’ye dair pek çok konunun ele alınacağı programda, deneyimli sunucu Gülay Afşar’ın ses verdiği soruları Dr. Selim Erdoğan yanıtlıyor.