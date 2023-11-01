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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat’ın 'Viyana Gala' konseri biletleri satışta

        İş Sanat’ın 'Viyana Gala' konseri biletleri satışta

        İş Sanat'ın gelenekselleşen Yeni Yıl 'Viyana Gala' konseri ile ünlü oda orkestrası Wiener Concert-Verein'ın merakla beklenen konserinin biletleri 1 Kasım Çarşamba'dan itibaren Biletix'te satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:13
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        'Viyana Gala' konseri biletleri satışta
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        İş Sanat, sanatseverleri 5 Ocak Cuma, saat 20.30’da English Chamber Orchestra ile Viyana Gala konserine davet ediyor. Müzik ve dansın bir araya geldiği, İş Kuleleri Salonu’ndaki geleneksel yeni yıl konserinde topluluk ve dansçılar vals ve polkalar ile rengârenk bir gece yaşatacak. Stephanie Gonley yönetimindeki konserde soprano Corinne Cowling sahnede olacak. Merakla beklenen konserinin biletleri 1 Kasım Çarşamba’dan itibaren Biletix’te satışa sunuluyor.

        Viyana Senfoni Orkestrası müzisyenleri tarafından kurulan, bağımsız oda orkestrası Wiener Concert-Verein, 2019 yılı Queen Elisabeth Keman Yarışması birincilik ödülünün sahibi Timothy Chooi ile İş Sanat ev sahipliğinde 7 Şubat Çarşamba saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak. Klasik ve romantik dönemin eserlerinin seslendirileceği konseri solistliği de üstlenen Timothy Chooi yönetiyor.

        Biletler Maximum Kart sahiplerine yüzde 10 indirimle satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL’den satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı. Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden ve İş Kuleleri Salonu ana gişeden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilecek.

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        #İş Sanat
        #Viyana Gala
        #yeni yıl
        #Biletix
        #konser
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