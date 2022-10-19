İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali’nin çocuk kitabı “Opti ile Pesi: Şiirli Yollar” yayımlandı. İKSV Alt Kat’ta yapılan kitapla bağlantılı özel etkinliklere bu hafta başarılı oyuncu Kubilay Aka konuk oldu.

İKSV Alt Kat ekibinden sanat tarihçisi Irmak Erdurak’ın atölye yürütücülüğünü üstlendiği, Kubilay Aka’nın konuk olduğu etkinliğe katılan çocuklar, İstanbul’un sanatsever martılarının macerasına eşlik etti ve bienal projelerinin izini sürerek kendi üretimlerini yaptılar. Etkinlik sırasında çocuklarla renkli kareleri paylaşan Aka, etkinliğin ardından çocukların sorularını da yanıtladı.

Yekta Kopan tarafından kaleme alınan, Gökçe Akgül tarafından resimlenen ve Burcu Ural Kopan’ın yayın yönetmenliğinde hazırlanan ”Opti ile Pesi: Şiirli Yollar”, İstanbul Bienali mekânlarından Barın Han, Müze Gazhane, Pera Müzesi ve İKSV Alt Kat’tan ücretsiz olarak temin edilebilir.

17. İstanbul Bienali kapsamında çocuklar, gençler ve ebeveynler için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.