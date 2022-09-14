İstanbul Bienali açılış töreni yapıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 17. İstanbul Bienali’nin resmi açılış töreni, dün akşam Fransız Sarayı Bahçesi’nde yapıldı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Sunuculuğunu Jülide Ateş’in üstlendiği tören, sanat ve iş dünyasından isimlerin yanı sıra uluslararası sanat çevrelerinden bienali takip etmek üzere gelen konukları bir araya getirdi.

Bige Örer

İKSV Güncel Sanat Projeleri ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer yaptığı konuşmada, 17. İstanbul Bienali’nin uzun zamana yayılan hazırlık döneminin ardından İstanbul’da katılımcılarla beraber olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi ve bienalin hayata geçirilmesine katkı sağlayan kuruluşlara, emeği geçenlere ve davete katılan tüm konuklara teşekkürlerini sundu.

Olivier Gauvin

Konuşmasına, 17. İstanbul Bienali’nin resmi açılışı vesilesiyle Fransız Sarayı bahçesinde bienal konuklarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek başlayan Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin “Bu akşam, öncelikle kültür alışverişini kutluyoruz. Binlerce yıllık maziye sahip İstanbul’un eşsiz kültür varlıkları birer sanat mekânına dönüşürken; dünya kültürlerini, günümüz kültür ürünlerini deneyime sunmaktan daha cömert bir davet düşünülemezdi” dedi. Başkonsolosluk ayrıca, İKSV’nin 50. yaşını kutlamak üzere sürpriz bir pasta da hazırladı. Tören sonunda konuşmacılar pastayı keserek vakfın 50. yıldönümünü kutladılar.

Bülent Eczacıbaşı

1987’den bu yana İstanbul Bienali’ni düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı adına konuşma yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, İstanbul Bienali’yle özgün ve özgür bir güncel sanat platformu yaratabildiğimiz için sevinç ve kıvanç duyuyoruz. İKSV’nin 50. yılına ulaşmasında büyük emeği geçen, İstanbul Bienali’nin 35 yıllık yolculuğunun her adımında izi olan sanatçılara, küratörlere, izleyicilerimize ve ekip arkadaşlarımıza burada bir kez daha teşekkür ediyorum,” dedi.

Ömer M. Koç

Törende 2007-2036 yılları arasında Bienal Sponsorluğu’nu üstlenen Koç Holding’e teşekkür plaketi takdim edildi. Koç Holding AŞ adına teşekkür plaketini alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç yaptığı konuşmada, “Artık İstanbul’un ayrılmaz bir parçası hâline gelen Bienal süresince farklı mekân ve formlarda sanatla buluşmak, şehrimizi ve umutlarımızı canlandıracak, ruhumuza iyi gelecek. Koç Topluluğu olarak sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyor, çağdaş sanatı bu gücün en cesur yanı olarak görüyoruz. Gerek kendi bünyemizde yaşattığımız kurumlar, gerekse 2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz İstanbul Bienali sponsorluğumuzla çağdaş sanatı desteklemekten büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. İstanbul Bienali sponsorluğumuzu 20 yıldan 30 yıla uzatma kararı aldık. Böylelikle İstanbul Bienali’ni 2036 senesine kadar desteklemeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin en uzun soluklu kültür sanat sponsorluğunu üstleniyor olmakla iftihar ediyoruz,” dedi.

Ekrem İmamoğlu

Törende, İstanbul Bienali’nin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sunulan teşekkür plaketini kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: “İstanbul Bienali 1987 yılından bu yana İstanbul’un en değerli kültür-sanat etkinliklerinden biri. İki yılda bir gerçekleştiği için arada bir özlem duygusu da oluşuyor. Ben de bir sanatsever olarak bienali merakla, heyecanla bekliyordum. Bu ilham verici kentte sanatçılara özgürce üretim yapabilecekleri, eserlerini sanatseverlerle buluşturabileceği alanlar sunmak için çalışıyoruz. Sanatı herkes için daha erişilebilir ve günlük hayatın bir parçası hâline getirecek projeler üretiyoruz. Çünkü sanatın iyileştirici gücüne tüm kalbimizle inanıyoruz.”

Bülent Eczacıbaşı- Özgül Özkan Yavuz

17. İstanbul Bienali açılışına katılarak teşekkür plaketini alan T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da konuşmasında "Bakanlık olarak İKSV’nin kültür-sanat alanında yapmış olduğu çalışmalarda yanında olmaktan ve katkı sağlamaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. İstanbul’umuz; muhteşem kültürel altyapısıyla, yetenekli sanatçılarımızın ortaya koyduğu eşsiz eserler ve etkinliklerle dünyanın önemli kültür sanat merkezleri arasında bugün çok daha farklı bir noktada. Bu nedenle kültür-sanat yaşamını zenginleştiren ve geliştiren her türlü çalışmanın ve çabaların parçası ve destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül Cumartesi günü kapılarını açıyor. 20 Eylül’e kadar ücretsiz gezilebilecek bienal Beyoğlu, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu’nda yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehrin dört bir yanında sayıları 50’yi aşan sahaf, kitapçı, lokanta, sinema ve hastanelere ek olarak bir radyo istasyonunda izleyiciyle buluşuyor.