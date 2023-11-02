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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü anma konseri

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü anma konseri

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla AKM'de "Atatürk'ü Anma Konseri" gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:59
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü anma konseri
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı olan 10 Kasım Cuma günü AKM'de "Atatürk'ü Anma Konseri" gerçekleştirecek.

        Saat 20.00'de başlayacak konserde; Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Requiem' eseri seslendirilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetirken, konserin koro şefliğini ise Paolo Villa üstleniyor.

        Konserin solistleri; Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili.

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        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
        #Atatürkü Anma Konseri
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