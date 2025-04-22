İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 23 Nisan konseri
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak
Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri” ile sanatseverlerle buluşacak. DenizBank’ın 20 yıldır desteklediği orkestra Güneş Kaya yönetimindeki Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu’nun değerli koristlerine eşlik edecek.
İşte konserin programı:
"İstiklal Marşı", Söz: Mehmet Akif Ersoy, Müzik: Osman Zeki Üngör "Üvertür: Saya Gezme-Başlangıç", Müzik: Yalçın Tura"Do Re Mi", Söz-Müzik: Yalçın Tura"23 Nisan" Söz-Müzik-Düzenleme: İlhan Çınar, Şiiri Seslendiren: Sedef Adira Almaz"Benim Bayramım 23 Nisan" (İlk Seslendiriliş) Söz: Neriman Antaş, Müzik: Güneş Kaya, Düzenleme: Ulaş Kurugüllü, Solist: Pelin Öner"Mavi Gezegen" Söz-Müzik-Düzenleme: Yavuz Durak"23 Nisan" Söz-Müzik: Melike Ay Bartın, Düzenleme: Sercan Büyükedes - Rap Solo: Timur Uysal"Dünya Çocuklarla Güzel" (İlk Seslendiriliş) Söz: Ataol Behramoğlu, Müzik: Mahmut Sözer, Düzenleme: Tolga Taviş"Sarışın Bir Kurt" Söz: Nazım Hikmet, Müzik: İlhan Çınar, Düzenleme: Kaya Demircan - Solist: Zeynep Tanrıverdi"Tebessüm" Söz-Müzik: Fatih Peşmen, Düzenleme: Kaya Demircan - Solist: Ela Özmen"Avec la garde montante", G.Bizet Carmen Operası"Ben 23 Nisan" Söz-Müzik: İlhan Çınar, Düzenleme: Kaya Demircan - Solist: Ada Altun