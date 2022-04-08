Törenle başladı

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İstanbul Film Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenleniyor. Festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene Türkiye'den ve yurt dışından, festivalde gösterilecek filmlerin ekipleri olmak üzere birçok konuk katıldı.

Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği 41'inci İstanbul Film Festivali açılış töreninde festivalin sinema onur ödüllerinin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri de takdim edildi.

Festivale büyük katkıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne teşekkür plaketi İKSV Genel Müdürü Görgün Taner tarafından takdim edildi.

SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ

41. İstanbul Film Festivali’nin 'Sinema Onur Ödülü', oyunculuğunun yanı sıra kamera arkası ve eğitmenlik gibi farklı disiplinlerdeki çalışmalarıyla sanat dünyamıza büyük katkılarda bulunan çok yönlü bir isim olan Gülsen Tuncer'e sunuldu. Gülsen Tuncer’in ödülü yönetmen Engin Ayça tarafından takdim edildi.

Engin Ayça - Gülsen Tuncer

Festivalin diğer 'Sinema Onur Ödülü' ise tiyatroda başlayan kariyerine sinema ve televizyonda başarıyla devam eden değerli oyuncu Meral Çetinkaya’ya sunuldu. Meral Çetinkaya’ya ödülünü oyuncu Güler Ökten takdim etti.

Güler Ökten - Meral Çetinkaya

Törenin ardından, Andreas Dresen’in yönettiği Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı filmi gösterildi. Dünya prömiyerini Şubat 2022'de Berlin Film Festivali'nde yapan ve En İyi Senaryo ile Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan film, ayrıca Rabiye rolüyle başrolündeki Meltem Kaptan’a En İyi Performans Ödülü'nü getirdi. Törene filmin yönetmeni Andreas Dresen, Meltem Kaptan, filmin kahramanları Rabiye Kurnaz ile avukatı Bernhard Docke de katılarak filmi sundu.

Sinema Şöleni Başlıyor



41. İstanbul Film Festivali’nde 8-19 Nisan tarihleri arasında, dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşifler, klasikler ve gizli kalmış hazinelere 43 ülkeden 164 yönetmenin toplam 157 filmi gösterilecek. Festival gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda CineWAM Premium+ City's (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 7 salonda yapılacak. Festival uluslararası konukları, sohbetler, konserler ve özel etkinlikleriyle 12 gün boyunca İstanbul’da sinema şöleni yaşatacak.

ETKİNLİKLER

Söyleşi: Beyaz Perdede #BenKadınım

13 Nisan Çarşamba 17.30

Konuşmacılar: Demet Evgar (oyuncu), Cihan Aslı Filiz (yapımcı), Ceylan Özgün Özçelik (yönetmen)

Moderatör: Prof. Dr. Nezih Orhon

Yer: Yapı Kredi Kültür Sanat

Festival Sohbeti: Bent Hamer

15 Nisan Cuma 18.30

Moderatör: Esin Küçüktepepınar (sinema yazarı)

Yer: Yapı Kredi Kültür Sanat

Panel: Kurgu Masasından Festivale

17 Nisan Pazar 16.00

Konuşmacılar: Adil Yanık (Crossroads), Buğra Dedeoğlu (Zuhal), Çisem Baydar (Stiletto), Tuvana Simin Günay (Yeni Bir Dünya Doğuyor)

Moderatör: Çiçek Kahraman

Yer: Yapı Kredi Kültür Sanat

Festival Sohbeti: Onur Ünlü

18 Nisan Pazartesi 18.00

Moderatör: Kerem Ayan

Yer: Yapı Kredi Kültür Sanat