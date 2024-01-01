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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern'de 3 boyutlu tekstil nesneleri atölyesi

        İstanbul Modern'de 3 boyutlu tekstil nesneleri atölyesi

        İstanbul Modern'in yeni müze binasında gerçekleştirilen Eco Art Lab eğitim programının konuğu 7 Ocak'ta sanatçı ve akademisyen İrem Sabanuç Gönül olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:18
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        İstanbul Modern'de atöyle günleri
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        Doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat yoluyla güçlendirmeye aracılık eden Eco Art Lab öğrenme alanı, İstanbul Modern’in yeni müze binasında 12 yaş üzeri genç ve yetişkinleri ücretsiz etkinliklerle buluşturuyor. Eco Art Lab, sanatçılarla işbirliğinde, sürdürülebilir gelecek, herkes için yaşamın devamlılığı ve çevresel değişim gibi konuları işleyen ileri dönüşüm atölyeleri düzenliyor.

        İrem Sabanuç Gönül
        İrem Sabanuç Gönül

        Sanatçı ve akademisyen İrem Sabanuç Gönül yönetiminde düzenlenecek atölye çalışmasında, eski kumaşlar heykellere dönüşüyor. Tekstilin sanat malzemesi olarak kullanıldığı yaratıcı fikirlere tarihsel çerçeveden bakan kısa bir sunumla başlayacak atölye, malzeme kullanımı, üretim yöntemleri, biçim ve içeriği ile çağdaş sanat ve sürdürülebilirlik kavramlarına odaklanıyor.Damat Tween sponsorluğundaki atölyenin uygulama adımında katılımcılar, sanatçıyla birlikte, atılmış kumaşları çeşitli malzemelerle bir araya getirip elde edilebilecekleri görsel ve yapısal olanakları araştırıyor. Katılımcılar atölyede hacim kazandıracakları heykelsi kumaş formları isimlendirerek programı tamamlayacak.

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        #İstanbul Modern
        #Eco Art Lab
        #İrem Sabanuç Gönül
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