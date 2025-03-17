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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern'de 'Doğal Formlardan Renklere Heykel Atölyesi'

        İstanbul Modern'de 'Doğal Formlardan Renklere Heykel Atölyesi'

        İstanbul Modern'de gerçekleştirilen Eco Art Lab eğitim programı, mart ayında, sanatçı İsmet Değirmenci'yi konuk ediyor. "İsmet Değirmenci ile Doğal Formlardan Renklere Heykel Atölyesi" başlıklı etkinlik, 23 Mart Pazar günü ücretsiz olarak ziyaretçilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 00:14 Güncelleme: 17.03.2025 - 00:14
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        İstanbul Modern'de renklere heykel atölyesi
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        Doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat yoluyla güçlendirmeye aracılık eden Eco Art Lab, 12 yaş üzeri genç ve yetişkinleri İstanbul Modern’de ücretsiz etkinliklerle buluşturuyor. Sanatçılarla İleri Dönüşüm Atölyeleri, bu ay “İsmet Değirmenci ile Doğal Formlardan Renklere Heykel Atölyesi”ne ev sahipliği yapıyor. Atölye kapsamında katılımcılar, yeniden dönüştürülen malzemelerle heykeller tasarlayarak kolektif yapılar oluşturuyor ve doğayı yeniden düşünmek için bir araya geliyor. Sanatçı, doğa yürüyüşlerinin insan zihni ve bedeni üzerindeki etkisinden ilhamla yeni üretim olanakları sunuyor. Değirmenci, geometrik şekil ve renklerden yola çıkarak doğanın insanla kurduğu ilişkiye odaklanıyor.

        Eco Art Lab

        Sanat ve tasarım disiplinlerini buluşturan Eco Art Lab, doğal formları ve nesnelerin doğası ve dönüşümünü konu alan “Kâğıdın Dönüşümü” adlı atölye çalışmalarından ve “Sanatçılarla İleri Dönüşüm Atölyeleri” başlıklı etkinliklerden oluşuyor. Bu atölyelerde katılımcılar, farklı uygulama alanlarından sanatçı ve tasarımcılarla kullanım süresi dolmuş nesnelerin sanat malzemesine ya da tasarım ürünlerine dönüşüm yöntemlerini ve olasılıklarını araştırıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Modern
        #İsmet Değirmenci
        #Eco Art Lab
        #resim
        #heykel
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